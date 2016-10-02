اجرای ۵۱ برنامه هفته امر به معروف و نهی ازمنکر در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور صبح امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار کرد: هفته اول ماه محرم را با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به همین نام نامگذاری کردیم.

وی افزود: جامعه سالم و پیشتازی که می خواهد با تعالی به سمت اهداف مقدس پیش برود باید با مسیر تبعیت از امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورایی را رعایت کنند.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان عنوان کرد: خبرنگاران نیز برای اصلاح ساختار فکری جامعه و هدایت آن به سمت نیکی ها، خوبی ها و ایجاد جامعه سالم نقش آفرینی دارند.

سردار شاهوارپور گفت: هفته امر به معروف و نهی از منکر با شعار «همه مسئولیم» شروع می شود، امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه است و همه باید اقدامات لازم را نسبت به اجرایی شدن آن انجام دهیم.

وی با اشاره به وجود ۷۰۰ منکر تصریح کرد: در این هفته ۵۱ برنامه را به عنوان برنامه های کلیدی برای شهرستان ها تعریف و البته برنامه های تکمیلی بسیاری را نیز به عنوان زیرمجموعه تعریف کردیم.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان اضافه کرد: برنامه های مختلفی از جمله اجرای مسابقه در ادارات آموزش و پرورش، برگزاری مسابقات فرهنگی، برگزاری نشست های ویژه بانوان، ثبت مناسبت هفته در سربرگ نامه های اداری، ثبت پیام در خودپردازها، تجدید میثاق طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر با شهدا و امام راحل و سخنرانی در حسینیه ها و همچنین هیئت های خاص اصناف با رویکرد فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر برای این هفته برنامه ریزی شده است.

سردار شاهوارپور بیان کرد: ۱۲ مهرماه روز اول این هفته با نام «همه مسئولیم» در حفظ فرهنگ عاشورایی و ارتقای معنوی دانش آموزان، ۱۳ مهرماه دومین روز این هفته با نام «همه مسئولیم» در فرهنگ عاشورایی و ارتقای معنوی دانشجویان، روز سوم با همین نام در سلامت محیط اداری، روز چهارم در سلامت نهاد خانواده و زنان، روز پنجم در تقویت باورهای دینی (مساجد)، روز ششم در حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر و نهایتا روز هفتم نیز با نام «همه مسئولیم» در سلامت محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: در طول این هفته برنامه های کلیدی از جمله نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر، سازماندهی و تجلیل یادآوران، همایش دانشجویی و سازماندهی طلایه داران و تقویت و سازماندهی یاوران معروف برگزار می شود.