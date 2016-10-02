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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

سردار شاهوارپور خبر داد:

اجرای ۵۱ برنامه هفته امر به معروف و نهی ازمنکر در خوزستان

اجرای ۵۱ برنامه هفته امر به معروف و نهی ازمنکر در خوزستان

اهواز ـ فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان از اجرای ۵۱ برنامه به مناسبت هفته امر به معروف و نهی ازمنکر توسط سپاه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور صبح امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار کرد: هفته اول ماه محرم را با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به همین نام نامگذاری کردیم.

وی افزود: جامعه سالم و پیشتازی که می خواهد با تعالی به سمت اهداف مقدس پیش برود باید با مسیر تبعیت از امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورایی را رعایت کنند.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان عنوان کرد: خبرنگاران نیز برای اصلاح ساختار فکری جامعه و هدایت آن به سمت نیکی ها، خوبی ها و ایجاد جامعه سالم نقش آفرینی دارند.

سردار شاهوارپور گفت: هفته امر به معروف و نهی از منکر با شعار «همه مسئولیم» شروع می شود، امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه است و همه باید اقدامات لازم را نسبت به اجرایی شدن آن انجام دهیم.

وی با اشاره به وجود ۷۰۰ منکر تصریح کرد: در این هفته ۵۱ برنامه را به عنوان برنامه های کلیدی برای شهرستان ها تعریف و البته برنامه های تکمیلی بسیاری را نیز به عنوان زیرمجموعه تعریف کردیم.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان اضافه کرد: برنامه های مختلفی از جمله اجرای مسابقه در ادارات آموزش و پرورش، برگزاری مسابقات فرهنگی، برگزاری نشست های ویژه بانوان، ثبت مناسبت هفته در سربرگ نامه های اداری، ثبت پیام در خودپردازها، تجدید میثاق طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر با شهدا و امام راحل و سخنرانی در حسینیه ها و همچنین هیئت های خاص اصناف با رویکرد فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر برای این هفته برنامه ریزی شده است.

سردار شاهوارپور بیان کرد: ۱۲ مهرماه روز اول این هفته با نام «همه مسئولیم» در حفظ فرهنگ عاشورایی و ارتقای معنوی دانش آموزان، ۱۳ مهرماه دومین روز این هفته با نام «همه مسئولیم» در فرهنگ عاشورایی و ارتقای معنوی دانشجویان، روز سوم با همین نام در سلامت محیط اداری، روز چهارم در سلامت نهاد خانواده و زنان، روز پنجم در تقویت باورهای دینی (مساجد)، روز ششم در حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر و نهایتا روز هفتم نیز با نام «همه مسئولیم» در سلامت محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: در طول این هفته برنامه های کلیدی از جمله نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر، سازماندهی و تجلیل یادآوران، همایش دانشجویی و سازماندهی طلایه داران و تقویت و سازماندهی یاوران معروف برگزار می شود.

کد مطلب 3784748

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