ستاد امر به معروف چشم ناظر حکمرانی دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین طاهری صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین، با اشاره به جایگاه شرعی و قانونی این ستاد در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی، اظهار کرد: ستاد مدعی اجرای مستقیم امور نیست بلکه ما چشم ناظر جریان شرعی در کشور هستیم و وظیفه اصلیمان نظارت، ترویج، حمایت و پیگیری مطالبات مردم است.
حجتالاسلام طاهری با بیان اینکه ستاد با ظرفیت محدود انسانی فعالیت میکند، گفت: مردم بدنه اصلی ستاد هستند و بسیاری از فعالیتها توسط سربازان و گروههای افتخاری مردمی انجام میشود و ستاد صرفاً نقش هدایت، آموزش و نظارت دارد.
وی با تشریح برنامههای آموزشی ستاد تصریح کرد: پنج دوره آموزشی در سامانه ستاد بارگذاری شده که شامل دوره آمر به معروف، دوره پایه خانواده متعالی بر اساس زیست عفیفانه، دوره مطالبهگری در حکمرانی، دوره حیا در سبک زندگی و دوره دشمنشناسی و مباحث مهدویت است.
طاهری افزود: آموزش عمومی عمدتاً بهصورت مجازی برگزار میشود و آموزشهای تخصصی توسط ستادهای استانی در دستگاهها و ادارات انجام میگیرد.
دبیر ستاد امر به معروف همچنین از برگزاری نشستهای علمی، کرسیهای آزاداندیشی و همایشهای تخصصی در دانشگاهها خبر داد و گفت: در حوزه هنر و رسانه نیز همکاریهای مشترکی با صداوسیما داشتهایم و تولیدات متعددی از جمله برنامه کودک و بخش پادکست جشنواره معروف در حال انتشار است.
وی با اشاره به وظایف نظارتی ستاد بیان کرد: ستاد مسؤول اجرای امور نیست؛ ما بر اجرای قانون توسط دستگاهها نظارت میکنیم. اصل هشتم قانون اساسی نظارت مردم بر دولت و مردم بر مردم را بر عهده ستاد قرار داده و ۱۲۰ دستگاه در قالب هفت کارگروه تخصصی در این ساختار فعالیت میکنند.
طاهری اضافه کرد: مصادیق معروف و منکر در دستگاهها احصا میشود و ما تنها وظیفه داریم اجرای قانون را مطالبه و ترک فعلها را گزارش کنیم. طبیعی است که ابزار اجرایی مانند بازداشت یا برخورد نداریم.
سرپرست ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: گزارشهای ترک فعل در حوزههای مختلف از محیط زیست تا خدمات شهری و حوزه انرژی در صورت نیاز به دادستانی، مجلس یا دستگاههای بالادستی ارجاع میشود.
دبیر ستاد امر به معروف با اشاره به راهاندازی سامانه حمایتی در استانها گفت: برای افرادی که در مسیر اجرای واجب قانونی دچار مشکل قضایی میشوند، وکیل جهادی تهیه میکنیم. کمیته احراز جانبازی و شهادت آمران به معروف نیز فعال است.
طاهری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: عفاف و حجاب فقط یکی از دهها مأموریت ستاد است. قانون تکالیف را بین بیش از ۵۰ دستگاه تقسیم کرده و وظیفه ستاد صرفاً آموزش و مدیریت تشکلها است.
وی گفت: اگر دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل نکنند، همه انتظار را از ستاد دارند. در حالیکه ستاد نه بودجه اجرایی دارد، نه نیرو، نه اختیار قانونگذاری. ما وظیفه داریم اجرا نشدن قانون را گزارش دهیم و همین کار را انجام میدهیم.
او با اشاره به موارد پیگیریشده توسط ستاد در استانها اظهار داشت: در موضوعاتی چون مشکلات کارگران هفتتپه، مسائل عمرانی، محیط زیست، خدمات عمومی، ورزش و حتی پروژههای محلی، ستاد به عنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت وارد شده و بارها به حل مشکل کمک کرده است.
طاهری از تدوین سند جامع امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: این سند بر اساس نامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده و با تصویب ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران، ساختار جدید ستاد شکل میگیرد.
وی افزود: ستاد ۱۷ عضو دارد و مأموریتها بین وزارتخانهها و دستگاهها تقسیم شده است. نگاه غلطی که ستاد را یک مجموعه کوچک با چند نفر نیرو میدانست، در حال اصلاح است.
او رسالتهای اصلی ستاد را چهار محور «منویات رهبری»، «مطالبات مردمی»، «قانونگرایی» و «تعامل با دستگاهها» عنوان کرد و گفت: تغییر ریلگذاری در حال انجام است و زمان میبرد؛ اما معتقدیم با توجه به هویت فرهنگی مردم ایران، بسیاری از بحرانهای رفتاری و اجتماعی قابل حل است.
