۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

انتشار جزئیات تازه از راه اندازی آکادمی کشورداری در دانشگاه تربیت مدرس

در آستانه راه‌اندازی یک آکادمی جدید در حوزه حکمرانی و مدیریت، در دانشگاه تربیت مدرس با نام آکادمی کشورداری مدرس جزئیاتی تازه از اهداف آن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در نشست شورای دانشگاه ۱۰ آذر ماه، راه اندازی آکادمی کشورداری مدرس با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد و مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

حسن دانایی فرد رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد با توضیحاتی بیان کرد: در عصر پرتلاطم کنونی، اداره یک کشور نه تنها نیازمند دانش فنی و عملی، بلکه مستلزم دیدگاهی جامع و یکپارچه به حکمرانی ملی، مدیریت خردمندانه بخش دولتی و رتق و فتق عملی امور روزمره جامعه (کشورداری) است. در ایران، با تکیه بر اصول قانون اساسی، این یکپارچگی بیش از پیش حیاتی است، زیرا رهایی کشور از دام ناکارآمدی و حیف و میل ملی، در گرو حکمرانی پیشگامانه، مدیریت عالمانه و عادلانه و انجام به موقع و باکیفیت خدمات عمومی در همه جنبه‌های جامعه است.

وی افزود: تأسیس این آکادمی ریشه در خلاء موجود در نظام آموزشی کشور دارد. دانشکده‌های حکمرانی، تنها بر راهبری کلان و خط‌مشی‌گذاری متمرکزند و دانشکده‌های مدیریت، عمدتاً فنون مدیریتی و عملیات اجرایی را آموزش می‌دهند. اما اداره با کیفیت کشور نیازمند چارچوبی یکپارچه است که سه رکن اصلی کشور داری حکمرانی ملی، مدیریت عمومی و عملیات روزمره را در تمامی ساحت‌های جامعه، از اقتصاد، خط‌مشی و فرهنگ گرفته تا مالی، انرژی و گردشگری، به‌صورت هماهنگ پیوند دهد. بدون این یکپارچگی، کشور در دام ناکارآمدی، خط‌مشی‌های رفع تکلیفی و انحراف از اهداف عالیه مصرّح قانون اساسی گرفتار می‌شود.

دانایی فرد یادآور شد: آکادمی کشورداری مدرس، به عنوان ابتکاری جدید از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، پاسخی به رفع این نیاز مبرم ملی است و با طراحی «برنامه ارتقا دانش کشورداری» در قالب دوره‌های حرفه‌ای پیشرفته DPA، MPA و کوتاه‌مدت، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور، به عنوان خزانه بی‌بدیل استعدادی حال و آینده کشور از یک سو، و کارکنان، مدیران و کارگزاران فعلی و استعدادهای آینده موجود در ساختار حکومت و دولت ایران را برای ایفای نقش‌های کلیدی در فرایند اداره کشور تجهیز می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت حکومت و دولت در جامعه و لزوم ورود استعدادهای برتر به بخش دولتی گفت: حکومت و دولت، قلب تپنده هر جامعه‌ای هستند. آن‌ها نه تنها مسئولیت اداره امور روزمره مانند آموزش، بهداشت، امنیت و اقتصاد را بر عهده دارند، بلکه تعیین کننده مسیر آینده یک ملت نیز محسوب می‌شوند.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد افزایش شانس استخدام در بخش دولتی، آماده سازی کارگزاران و مدیران و کارشناسان لایق برای آینده کشور، ترکیب دانش آکادمیک و تجربه عملی، پوشش گسترده عرصه‌های کشورداری، شبکه سازی با نخبگان حکومتی، آموزش مبتنی بر نیازهای واقعی کشور، انعطاف پذیری برای دانشجویان رشته‌های مختلف، تقویت منش اخلاقی، فرصت‌های کارآموزی و پروژه‌های عملی و سهیم شدن در سرنوشت ملت را از جمله موارد مهم و ضروری برای ورود دانشجویان مستعد به آکادمی کشور داری مدرس عنوان کرد.

وی در ادامه به اهمیت و ضرورت ورود به آکادمی کشورداری مدرس برای کارکنان و کارگزاران و استعدادهای ورود به بخش دولتی اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه شغلی در بخش دولتی، تقویت مدیران لایق برای اداره کشور، ادغام دانش نظری و تجربه عملی، پوشش جامع عرصه‌های کشور داری، شبکه سازی با رهبران حکومتی، آموزش مبتنی بر چالش‌های واقعی ایران، تأکید بر اخلاق و کارآمدی در اداره امور، فرصت‌های مربیگری و پروژه‌های عملی و مشارکت در سرنوشت ملت را از جمله این موارد برشمرد.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد در ادامه به معرفی دوره‌های MPA وDPA کشور داری و مدیران علمی دوره‌ها و ترکیب استادان آکادمیک و حرفه ای در آکادمی پرداخت.

در ادامه پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورا، موضوع راه‌اندازی آکادمی کشورداری دانشگاه تربیت مدرس با اکثریت آرا به تصویب رسید.

بررسی درخواست تأیید خدمات ارزنده مشمولین بند ۵ و ۶ ماده ۸ دستورالعمل پایه تشویقی دیگر دستور جلسه شورای دانشگاه بود که به تأیید اعضای شورا رسید.

