انتشار جزئیات تازه از راه اندازی آکادمی کشورداری در دانشگاه تربیت مدرس

در نشست شورای دانشگاه ۱۰ آذر ماه، راه اندازی آکادمی کشورداری مدرس با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد و مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

حسن دانایی فرد رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد با توضیحاتی بیان کرد: در عصر پرتلاطم کنونی، اداره یک کشور نه تنها نیازمند دانش فنی و عملی، بلکه مستلزم دیدگاهی جامع و یکپارچه به حکمرانی ملی، مدیریت خردمندانه بخش دولتی و رتق و فتق عملی امور روزمره جامعه (کشورداری) است. در ایران، با تکیه بر اصول قانون اساسی، این یکپارچگی بیش از پیش حیاتی است، زیرا رهایی کشور از دام ناکارآمدی و حیف و میل ملی، در گرو حکمرانی پیشگامانه، مدیریت عالمانه و عادلانه و انجام به موقع و باکیفیت خدمات عمومی در همه جنبه‌های جامعه است.

وی افزود: تأسیس این آکادمی ریشه در خلاء موجود در نظام آموزشی کشور دارد. دانشکده‌های حکمرانی، تنها بر راهبری کلان و خط‌مشی‌گذاری متمرکزند و دانشکده‌های مدیریت، عمدتاً فنون مدیریتی و عملیات اجرایی را آموزش می‌دهند. اما اداره با کیفیت کشور نیازمند چارچوبی یکپارچه است که سه رکن اصلی کشور داری حکمرانی ملی، مدیریت عمومی و عملیات روزمره را در تمامی ساحت‌های جامعه، از اقتصاد، خط‌مشی و فرهنگ گرفته تا مالی، انرژی و گردشگری، به‌صورت هماهنگ پیوند دهد. بدون این یکپارچگی، کشور در دام ناکارآمدی، خط‌مشی‌های رفع تکلیفی و انحراف از اهداف عالیه مصرّح قانون اساسی گرفتار می‌شود.

دانایی فرد یادآور شد: آکادمی کشورداری مدرس، به عنوان ابتکاری جدید از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، پاسخی به رفع این نیاز مبرم ملی است و با طراحی «برنامه ارتقا دانش کشورداری» در قالب دوره‌های حرفه‌ای پیشرفته DPA، MPA و کوتاه‌مدت، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور، به عنوان خزانه بی‌بدیل استعدادی حال و آینده کشور از یک سو، و کارکنان، مدیران و کارگزاران فعلی و استعدادهای آینده موجود در ساختار حکومت و دولت ایران را برای ایفای نقش‌های کلیدی در فرایند اداره کشور تجهیز می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت حکومت و دولت در جامعه و لزوم ورود استعدادهای برتر به بخش دولتی گفت: حکومت و دولت، قلب تپنده هر جامعه‌ای هستند. آن‌ها نه تنها مسئولیت اداره امور روزمره مانند آموزش، بهداشت، امنیت و اقتصاد را بر عهده دارند، بلکه تعیین کننده مسیر آینده یک ملت نیز محسوب می‌شوند.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد افزایش شانس استخدام در بخش دولتی، آماده سازی کارگزاران و مدیران و کارشناسان لایق برای آینده کشور، ترکیب دانش آکادمیک و تجربه عملی، پوشش گسترده عرصه‌های کشورداری، شبکه سازی با نخبگان حکومتی، آموزش مبتنی بر نیازهای واقعی کشور، انعطاف پذیری برای دانشجویان رشته‌های مختلف، تقویت منش اخلاقی، فرصت‌های کارآموزی و پروژه‌های عملی و سهیم شدن در سرنوشت ملت را از جمله موارد مهم و ضروری برای ورود دانشجویان مستعد به آکادمی کشور داری مدرس عنوان کرد.

وی در ادامه به اهمیت و ضرورت ورود به آکادمی کشورداری مدرس برای کارکنان و کارگزاران و استعدادهای ورود به بخش دولتی اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه شغلی در بخش دولتی، تقویت مدیران لایق برای اداره کشور، ادغام دانش نظری و تجربه عملی، پوشش جامع عرصه‌های کشور داری، شبکه سازی با رهبران حکومتی، آموزش مبتنی بر چالش‌های واقعی ایران، تأکید بر اخلاق و کارآمدی در اداره امور، فرصت‌های مربیگری و پروژه‌های عملی و مشارکت در سرنوشت ملت را از جمله این موارد برشمرد.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد در ادامه به معرفی دوره‌های MPA وDPA کشور داری و مدیران علمی دوره‌ها و ترکیب استادان آکادمیک و حرفه ای در آکادمی پرداخت.

در ادامه پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورا، موضوع راه‌اندازی آکادمی کشورداری دانشگاه تربیت مدرس با اکثریت آرا به تصویب رسید.

بررسی درخواست تأیید خدمات ارزنده مشمولین بند ۵ و ۶ ماده ۸ دستورالعمل پایه تشویقی دیگر دستور جلسه شورای دانشگاه بود که به تأیید اعضای شورا رسید.