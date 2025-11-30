مقاله‌ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس منتخب مجله شیمی بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، پروفسور Zaiping Guo، سردبیر مجله معتبر Chemical Science وابسته به انجمن شیمی سلطنتی بریتانیا (Royal Society of Chemistry)، گزیدهای از برجستهترین پژوهشهای منتشر شده در این مجله طی دو سال گذشته در حوزه باتریها و ذخیرهسازی انرژی را تحت عنوان «Editor’s Choice» معرفی کرد. این فهرست شامل دوازده مقاله پیشرو و اثرگذار است که نشاندهنده سطح بالای نوآوری و کیفیت علمی پژوهشهای بینالمللی در زمینه انرژیهای پایدار است.
در این فهرست، مقالهای از موسوی و همکارانش از دانشگاه تربیت مدرس با عنوان Nanostructured amorphous Ni–Co–Fe phosphide as a versatile electrocatalyst towards seawater splitting and aqueous zinc–air batteries نیز قرار گرفته است. این انتخاب ارزشمند نشاندهنده تأثیرگذاری و کیفیت بالای پژوهشهای گروه مذکور در جامعه علمی بینالمللی است و توانسته است جایگاه برجستهای برای تحقیقات انرژی پاک ایران در عرصه جهانی فراهم آورد.
در این مقاله، محققان روش سریع و سادهای برای سنتز یک الکتروکاتالیست جدید آمورف از ترکیبات نیکل، کبالت، آهن و فسفر (NCFP) ارائه کردهاند. این ماده قادر است بهطور همزمان در واکنشهای تولید هیدروژن (HER)، تولید اکسیژن (OER) و کاهش اکسیژن (ORR) در محلولهای قلیایی فعالیت بالایی از خود نشان دهد. یکی از نکات برجسته این پژوهش، عملکرد بسیار خوب این کاتالیست حتی در مقیاس صنعتی و بارگذاری بالا است؛ بهطوری که توانسته پتانسیل اضافی بسیار پایین و جریانهای الکتریکی بالا را تحمل کند.
علاوه بر این، این الکتروکاتالیست در شرایط آب دریا نیز عملکرد قابل توجهی از خود نشان میدهد و میتواند در فرآیندهای الکترولیز آب دریا مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی، کاربرد صنعتی آن را برای تولید هیدروژن سبز و تجدیدپذیر بهشدت تقویت میکند. همچنین، استفاده از این ماده بهعنوان کاتالیست کاتد در باتریهای روی–هوا آبی و نیمهجامد نشان داده است که عملکرد دستگاهها به میزان چشمگیری بهبود مییابد و پایداری و کارایی باتریهای نوین را افزایش میدهد.
موسوی در توضیح اهمیت این تحقیق میگوید: پیشرفتهای اخیر در طراحی الکتروکاتالیستهای چندمنظوره میتواند مسیر تولید انرژی پاک و پایدار را هموار کند و نقش مهمی در توسعه فناوریهای ذخیره انرژی ایفا نماید. انتخاب این مقاله در فهرست Editor’s Choice نشاندهنده توجه جامعه علمی بینالمللی به نوآوری و کاربرد عملی این پژوهش است.
این دستاورد نه تنها جایگاه علمی پژوهشگران ایرانی را در زمینه فناوریهای انرژی پاک ارتقا میدهد، بلکه نویدبخش توسعه راهکارهای صنعتی و اقتصادی برای تولید هیدروژن و ذخیره انرژی با بهرهوری بالا است. انتخاب این مقاله در فهرست برگزیده مجله Chemical Science، نمونهای بارز از همراستایی تحقیقات علمی با نیازهای صنعت و جامعه در مسیر انرژی پایدار به شمار میرود.
نظر شما