مستند زندگی شهید شاخص استان بوشهر رونمایی می شود

محمدامین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح شخصیت شهید «ابراهیم یگانه»، شهید شاخص استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ گفت: ابراهیم یگانه اصالتاً اهل لار و بزرگ شده در بندر طاهری (سیراف) بود که اطرافیان، او را بهعنوان فردی زیرک و قابل اعتماد میشناختند؛ کسی که در زندگی روزمره ساده و کمادعا بود اما در لحظات حساس، با شجاعت و تصمیمگیریهای دقیق وارد میدان میشد و مورد احترام فعالان انقلابی دهه ۵۰ در شهر بوشهر و همرزمان خود در جبهه بود.
حیدری با اشاره به محتوای مستند «روایت یگانه» افزود: این اثر با رویکرد پژوهشی و بر پایه روایتهای مستند نزدیکان و همرزمان تهیه شده و تلاش دارد بخشهایی از زندگی، منش و نقش تأثیرگذار این شهید را در قالب روایتی صمیمی و مستند بازتاب دهد.
فرمانده حوزه مقاومت امیرالمومنین (علیهاسلام) اعلام کرد: مراسم رونمایی از مستند سهشنبه ۱۱ آذر، همزمان با نخستین سالروز تدفین شهید گمنام در شهرک شهید تندگویان جم برگزار میشود.
وی گفت: عموم مردم، خانوادههای معظم شهدا و فعالان فرهنگی میتوانند در این برنامه حضور پیدا کنند.
حیدری بیان کرد: مستند «روایت یگانه» در مؤسسه فرهنگی هنری پژواک هنر تولید و به تهیهکنندگی سجاد زارعی و کارگردانی مهرداد رستمجبری ساخته شده است.
