  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

مستند زندگی شهید شاخص استان بوشهر رونمایی می شود

مستند زندگی شهید شاخص استان بوشهر رونمایی می شود

بوشهر-فرمانده حوزه مقاومت امیرالمومنین (ع) شهرستان عسلویه از رونمایی مستند «روایت یگانه» با محوریت زندگی شهید «ابراهیم یگانه»، شهید شاخص استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

محمدامین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح شخصیت شهید «ابراهیم یگانه»، شهید شاخص استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ گفت: ابراهیم یگانه اصالتاً اهل لار و بزرگ شده در بندر طاهری (سیراف) بود که اطرافیان، او را به‌عنوان فردی زیرک و قابل اعتماد می‌شناختند؛ کسی که در زندگی روزمره ساده و کم‌ادعا بود اما در لحظات حساس، با شجاعت و تصمیم‌گیری‌های دقیق وارد میدان می‌شد و مورد احترام فعالان انقلابی دهه ۵۰ در شهر بوشهر و هم‌رزمان خود در جبهه بود.

حیدری با اشاره به محتوای مستند «روایت یگانه» افزود: این اثر با رویکرد پژوهشی و بر پایه روایت‌های مستند نزدیکان و هم‌رزمان تهیه شده و تلاش دارد بخش‌هایی از زندگی، منش و نقش تأثیرگذار این شهید را در قالب روایتی صمیمی و مستند بازتاب دهد.

مستند زندگی شهید شاخص استان بوشهر رونمایی می شود

فرمانده حوزه مقاومت امیرالمومنین (علیه‌اسلام) اعلام کرد: مراسم رونمایی از مستند سه‌شنبه ۱۱ آذر، هم‌زمان با نخستین سالروز تدفین شهید گمنام در شهرک شهید تندگویان جم برگزار می‌شود.

وی گفت: عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی می‌توانند در این برنامه حضور پیدا کنند.

حیدری بیان کرد: مستند «روایت یگانه» در مؤسسه فرهنگی هنری پژواک هنر تولید و به تهیه‌کنندگی سجاد زارعی و کارگردانی مهرداد رستم‌جبری ساخته شده است.

کد خبر 6674491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها