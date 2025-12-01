دهناد: ۲۱ پروژه جدید به ساختار عمرانی شهر قم افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین دهناد ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ابعاد اصلاحیه بودجه عمرانی شهرداری بیان کرد: سطح بودجه این بخش از مرز ۱۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده و این افزایش، زمینه ورود طرحهای جدید و تقویت پروژههای نیمهفعال را فراهم ساخته است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم گفت: در این اصلاحیه، ۲۱ پروژه جدید به ساختار عمرانی شهر افزوده شده و ۱۸ پروژهای که در نسخه اولیه بودجه با ردیف صفر پیشبینی شده بود، بار دیگر فعال شده و به چرخه اجرا بازگشتهاند.
وی درباره علت پایین بودن درصد تحقق بودجه در گزارشهای فعلی ابراز کرد: دو ردیف کلیدی، سهم اصلی این وضعیت را بر عهده دارند؛ نخست خرید یک رام قطار شهری و سپس تأمین اتوبوسهای ناوگان حملونقل عمومی.
دهناد اضافه کرد: به دلیل عدم ثبت مالی نهایی این دو عنوان، درصد تحقق بودجه کمتر از وضعیت واقعی به نظر میرسد و بهمحض انجام فرآیند ثبت، بخش عمده عقبماندگی آماری جبران خواهد شد.
وی یادآور شد: در ماههای اخیر، ابلاغ قرارداد خرید اتوبوسها انجام شده و پرداختیها بهتدریج در حال آغاز است؛ همچنین دو مرحله پرداخت به شرکت واگنسازی نیز صورت گرفته که با تکمیل مراحل بعدی، اثر قابل توجهی در بهروزرسانی آمار بودجهای خواهد داشت.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم با تأکید بر اینکه بودجه سند تعهدآور مجموعه مدیریت شهری است، گفت: تمامی بخشها باید به اجرای آن التزام کامل داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت حوزه سرمایهگذاری و پیگیری منظم ماهانه، امکان تحقق ۹۵ درصدی بودجه تا پایان سال فراهم شود.
دهناد به موضوع تملکات پروژه میدان سپاه پرداخت و اظهار داشت: برای اتمام مراحل باقیمانده، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این ردیف اعتباری بهصورت شناور در نظر گرفته شده تا با مراجعه مالکان و پیشرفت فرآیند انتقال املاک، امکان افزایش و تأمین اعتبار لازم بدون ایجاد مانع مالی فراهم باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم همچنین با اشاره به برخی طرحهای در دست بررسی، نسبت به ضرورت بازنگری دقیق در طرح عرصه باز فرهنگی پارک بنفشه تأکید کرد و اظهار داشت: طرح فعلی دارای ایرادهای فنی بوده و باید اصلاح شود.
وی به مشکلات کاربری در محدوده خیابان آذر نیز اشاره کرد و گفت: طراحی شهری باید نیازهای واقعی این بافت قدیمی را احصا کرده و بر اساس شرایط میدانی، پیشنهاد مشخص و کارآمدی به شورا ارائه دهد تا تصمیمگیریها منطبق با واقعیتهای منطقه صورت گیرد.
دهناد در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت مداوم بر روند اجرای بودجه و پرهیز از اتکا به آمارهای میاندورهای گفت: باید در پایان هر ماه گزارشها بهروزرسانی شود تا مسیر تحقق اهداف بودجهای با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر شما