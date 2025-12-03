۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۰۰ پروژه عمرانی در منطقه هفت قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذکایی، سرپرست منطقه هفت شهرداری قم، از اجرای گسترده پروژههای عمرانی، بهسازی معابر و ساماندهی بافت فرسوده این منطقه با اعتبار ۴۷۰ میلیارد تومان خبر داد. این منطقه با مساحت ۴۶۴ هکتار و جمعیت ثابت ۴۱ هزار نفر، علاوه بر جمعیت ساکن، پذیرای تعداد زیادی زائر و مراجع است و دارای بافت تجاری متراکم با حدود ۱۹ هزار واحد تجاری است.
وی افزود: از مجموع ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به تملکات اختصاص یافته که شامل فاز ۵ بلوار عمار یاسر، پروژه شهیدان موسوی، فضای سبز بافت فرسوده و گلوگاههای شهری است. ذکایی خاطرنشان کرد که آسفالت کلیه معابر اصلی تا پایان برج ۹ سال جاری بهصورت کامل انجام شده و پروژههای اصلاح هندسی ترافیک، بهسازی میدانها و کوچههای فرسوده نیز در دست اقدام است.
سرپرست منطقه هفت شهرداری قم تأکید کرد که ترمیم خیابان صفاییه، احداث ایستگاههای اتوبوس سبز، بهسازی بوستانها و ایجاد مخزن بتنی در میدان روحالله بخشی از اقدامات جاری است و برنامهریزی برای توسعه فضای سبز و گلکاری متناسب با فصل انجام شده است. وی افزود که هدف از این اقدامات، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و آمادهسازی فضای شهری برای مناسبتهای مذهبی و رویدادهای زائرپذیر است.
ذکایی درباره پروژههای مهم عمرانی گفت: پروژههای رسالت، باغ مزار قبرستان نو و تونل امام موسی صدر در حال اجراست و پروژه شهید فقیهی نیز با تعریف سه طبقه منفی پارکینگ و مسیر عبور و مرور تکمیل میشود. وی از پیشرفت پروژه بست شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) نیز خبر داد و افزود که این پروژه به میدان آئینی و پارکینگ متصل خواهد شد.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم با مردم تأکید کرد: دیدارهای مردمی و دریافت نظرات شهروندان در تدوین بودجه ۱۴۰۵ نقش مهمی دارد و پروژهها بر اساس نیازهای واقعی مردم برنامهریزی میشوند.
ذکایی در پایان با اشاره به بافت تاریخی و فرسوده منطقه هفت، بیان کرد: ۹۰ درصد این منطقه بافت فرسوده و تاریخی است که با محدودیت درآمدی همراه است. هدف ما حفظ عناصر تاریخی و ایجاد فضاهای سبز و پارکهای تنفسی در این بافتهاست و تملکات خوبی در این زمینه انجام شده است.
نظر شما