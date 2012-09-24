حرکت خالصانه در راه خدا رمز موفقیت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای غرب و شمال غرب کشور یادواره سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج قاسم نصراللهی دوشنبه شب با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی امام جمعه موقت قزوین، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان، مدیران دستگاههای اجرایی، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و جمع کثیری از خانواده شهدا، دوشنبه شب در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.

سردار مصطفی ایزدیان در این مراسم اظهارداشت: شهدا شعله های منوری بودند که راه درست را شناختند و با صلابت در مسیر الهی گام برداشتند.

وی افزود: آنچه برای شهدای انقلاب و نظام ما محور کار و حرکت محسوب می شد جهاد فی سبیل الله با خلوص نیت و تلاش صادقانه بود که باب شهادت را به روی خود گشودند و با نثار خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند.

زبان از بیان عظمت شهدا قاصر است

ایزدیان عظمت شهدا را بسیار والا و وصف ناپذیر دانست و یادآورشد: زندگانی شهدا باید سرمشق همه ما و جوانان کشور باشد و برپایی یادواره ها بهترین فرصت برای آشنایی با ارزشهای انقلابی و زندگانی شهداست.

وی بیان کرد: ‌اگر دوستدار شهدا هستیم باید راهشان را ادامه دهیم و از آنها برای خود در زندگی کمک بگیریم.

مردم کردستان انصار انقلابند

این مسئول یادآورشد:‌ شهید نصراللهی از فرماندهانی بود که به شایستگی در کردستان فرماندهی منطقه را بخوبی بر عهده گرفت و توانست با مدیریت بحران به نظام اسلامی خدمت کند.

بیداری اسلامی مرهون خون شهداست

ایزدیان یادآورشد:‌ امروز بیداری اسلامی مرهون خون شهداست و افتخار داریم با تبعیت از مولای متقیان که مظهر حق و عدالت است توانسته ایم در جهان تاثیرگذار باشیم و موجب بیداری مردم منطقه شویم.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح افزود: زلزله ای که به واسطه بیداری مردم رخ داده در حال گسترش است و بنای حکومت های ظلم و جور را در هم خواهد ریخت.

وی اظهارداشت: اگر توانستیم در دفاع مقدس به پیروزی برسیم به خاطر آن بود که صادق بودیم و نصرت الهی شامل حال ملت شد و اگر امروز هم با خود صادق باشیم و از ارزشها دفاع کنیم می توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.

ایزدیان با تجلیل از مقام شامخ شهدا بویژه شهید نصراللهی گفت: باید قدردان نعمت الهی در شرایط کنونی باشیم و با حفظ هوشیاری توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

این فرمانده نظامی یادآورشد: امپریالیسم آمریکا و روباه پیر انگلیس که ریشه در کشور دارد می خواهد هم در داخل برای ما مشکل ساز شود و با استفاده از ایادی خود نقشه های شوم خود را پیاده کند هم در خارج فشار بر کشور را بیشتر کند اما با بصیرت و هوشیاری مردم و لطف الهی مکر دشمنان به خودشان بازخواهد گشت.

ایزدیان گفت:‌ باید با خودمان رو راست باشیم و در راه خدا خالصانه حرکت کنیم و بدانیم جهاد فقط با سلاح نیست و در هر کجا و درهر شغل و سمتی که هستیم باید راه شهدا را ادامه دهیم زیرا شهدا برکت نظام و انقلابند و نسبت به آنها مدیونیم.

وی یادآورشد: باید خودمان را بسازیم و آماده شویم تا سرباز کشور بمانیم و از شهدای والا مقامی چون شهد بابایی، شهید رجایی، نصراللهی و سایر شهدا درس استقامت، پایداری و شجاعت را بیاموزیم و به نسل آینده منتقل کنیم.

در ادامه سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان گفت: در همه صحنه ها و شرایط باید پیرو ولایت باشیم و با تاسی از راه شهدا از آبروی ولایت، رهبری، انقلاب و نظام اسلامی صیانت کنیم.

در این مراسم از فرزند شهید نصراللهی تجلیل شد.

همچنین مجید میرعلایی از یاران و همرزمان شهید نصراللهی خاطراتی از شهید بازگو کرد.