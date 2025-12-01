به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با تشریح عملکرد شهرداری اظهار کرد: در بخش درآمدهای نقدی، وضعیت تحقق درآمدها فراتر از برنامه مصوب بوده و هزینههای جاری نیز بهصورت کامل عملیاتی شده است.
وی افزود: با وجود این شرایط، حوزه درآمدهای غیرنقدی همچنان با عقبماندگی قابل توجه مواجه است و در بخش سرمایهگذاری نیز امیدی به تحقق اهداف پیشبینیشده تا پایان سال وجود ندارد.
محرری در ادامه سخنان خود، به مسئله عدم آغاز عملیات اجرایی پروژههای جدید پرداخت و بیان کرد: تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده اما هنوز کلنگ سه تقاطع غیرهمسطح راهبردی در محورهای آیتالله بروجردی، ارتش و زینالدین به زمین زده نشده است.
وی تأکید کرد: این طرحها از مطالبات جدی شهروندان و شورای شهر بوده و لازم است ردیف بودجه آنها بدون تأخیر در مسیر اجرا هزینه شود.
وی همچنین وضعیت پیشرفت برخی پروژههای فعال را نامطلوب توصیف کرد و گفت: روند اجرای طرحهایی مانند تقاطع حافظ و میثم با کندی قابلتوجه مواجه شده است.
محرری تصریح کرد: در پروژه میثم، تنها جابجایی یک دکل برق که نیازمند حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است، ماهها طول کشیده و همچنان به نتیجه نرسیده است.
وی همچنین توقف طولانی عملیات اجرایی مجموعه شهربازی معارفی و رکود ایجاد شده در پروژه پارکینگ بنفشه را از نمونههای دیگر این تأخیرها برشمرد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم سپس هشدار جدی خود را درباره پروژه میدان سپاه مطرح کرد و اظهار داشت: با روند موجود، امیدی به بهرهبرداری از این پروژه حتی تا تابستان سال آینده نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در میدان سپاه هیچ مانعی از نظر بودجه اجرایی و مسائل فنی وجود ندارد و تنها مسئله اصلی، تأخیر در تکمیل تملکات است.
وی ابراز کرد: سرعت عمل در ستاد مرکزی تملکات کاهش یافته و پشتیبانی لازم در این بخش مشاهده نمیشود؛ ازاینرو تشکیل یک کمیته ویژه و برخورد جهادی برای رفع گرههای ملکی این پروژه ضروری است.
محرری در پایان سخنان خود به موضوع تملک ملک مخابرات در خیابان باجک اشاره کرد و گفت: فرآیند بازگشایی این مسیر بیش از اندازه طولانی شده و وعدههای متعددی درباره تکمیل ارزیابی و نهایی شدن تملک مطرح شده اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
قم- عضو شورای اسلامی قم با انتقاد از کندی اجرای پروژههای عمرانی شهر گفت: با وجود باقیماندن کمتر از سه ماه تا پایان سال، عملیات اجرایی سه تقاطع غیرهمسطح راهبردی هنوز آغاز نشده است.
