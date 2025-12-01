به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با بررسی لایحه اصلاحیه بودجه شهرداری گفت: ردیفهایی که بهتازگی به بودجه اضافه شدهاند، باید مسیر بررسی تخصصی در کمیسیون تلفیق را طی میکردند تا امکان ارزیابی دقیق از آثار آنها فراهم شود.
وی افزود: با وجود این الزام قانونی، سعی داریم به برخی از این تغییرات با نگاه مثبت و خوشبینی بنگریم تا آثار آن برای مدیریت شهری و شهروندان ملموس شود.
وی به یکی از نکات مثبت اصلاحیه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای انسانی، بهویژه کارگران و پاکبانان، یکی از نقاط قوت این اصلاحیه است.
نیازمند افزود: توجه به معیشت این قشر که بخش عمده خدمات شهری را بر دوش دارند، ضروری است و این تغییرات میتواند نویدبخش بهبود وضعیت پرداختها و رضایت نیروهای خدماتی باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با ابراز نگرانی از محدودیت زمانی تا پایان سال گفت: در حوزه پروژههای عمرانی کمتر از چهار ماه فرصت مفید در اختیار داریم و این محدودیت زمانی اقتضا میکند که شورای شهر نقش نظارتی خود را تقویت کند.
وی افزود: رصد مستمر پروژهها و پیگیری دقیق روند اجرای آنها میتواند سرعت پیشرفت فیزیکی طرحها را افزایش دهد و زمینه تحقق بودجههای پیشبینیشده را فراهم کند.
نیازمند با تأکید بر اهمیت تحقق بودجه در بخش سرمایهگذاری گفت: هرچند اقدامات لازم برای جذب سرمایه در حال انجام است، اما خروجی نهایی این فعالیتها باید تا پایان سال ملموس باشد تا ردیفهای بودجهای تعریفشده در عمل محقق شوند.
وی افزود: تحقق این بودجه نه تنها برای مدیریت شهری اهمیت دارد، بلکه پاسخگوی انتظارات شهروندان نیز خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پیشرفت پروژههای فعال شهری پرداخت و گفت: بررسی روند اجرای برخی پروژهها نشان میدهد که تعدادی با سرعت مناسب در حال اجرا هستند، اما شماری دیگر یا با کندی قابل توجه مواجه شدهاند و یا متوقف ماندهاند.
نیازمند افزود: نمونههایی مانند پروژههای عمرانی در پارکینگ بنفشه و شهربازی معارفی نشاندهنده نیاز فوری به پیگیری و نظارت دقیقتر هستند.
این عضو شورای شهر با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی از سوی پیمانکاران و مدیران شهری خاطرنشان کرد: لازم است هشدارها و تذکرات لازم به پیمانکاران داده شود تا پروژهها با سرعت بیشتری پیش روند و مطالبه اصلی مردم درباره بهبود زیرساختها و خدمات شهری برآورده شود.
وی اظهار داشت: هدف نهایی شورا و مدیریت شهری کسب رضایت شهروندان است و این رضایت زمانی حاصل میشود که مردم شاهد پیشرفت ملموس و بهرهبرداری بهموقع از پروژهها باشند.
نیازمند افزود: انجام سریع و بهموقع طرحهای شهری، از مطالبات اصلی مردم قم است و انتظار داریم با نظارت مستمر و پیگیریهای دقیق، پروژهها در ماههای باقیمانده سال با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.
