سرهنگ مجید حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت از مرغداری‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران با بررسی صحنه‌های سرقت، جمع‌آوری سرنخ‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی مورچه‌خورت در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری این فرد شدند.

به گفته سرپرست فرماندهی انتظامی شاهین‌شهر، متهم در تحقیقات اولیه صراحتاً به شش فقره سرقت از واحدهای پرورش طیور اعتراف کرده و اموال سرقت‌شده نیز در مراحل بعدی رسیدگی در حال پیگیری است.

حاتمی تأکید کرد: پرونده متهم پس از تشکیل کامل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شده و برخورد با سرقت از واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان از اولویت‌های پلیس شهرستان است.