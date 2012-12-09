شش دستگاه خودروی مسروقه در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علیرضا مرزبانی" اظهار داشت: طی سه روز گذشته، با تلاش ماموران یگان های تابعه پلیس کرمانشاه ، تعداد شش دستگاه خودروی مسروقه در این کلانشهر شناسایی و کشف شد.

وی با اشاره به اینکه خودروهای مذکور شامل سه دستگاه پراید ،دو دستگاه پیکان و یک دستگاه زانتیا است، تصریح کرد: این خودروها با تیزهوشی ماموران کلانتری های 15 ، 17 ، 19 (دو دستگاه) ، 20 و 26 کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خاتمه ضمن اشاره به شناسایی مالکان خودروها و دعوت از آنان به یگانهای انتظامی ، از شهروندان درخواست کرد با تجهیز خودروهای خود به وسایل و امکانات ایمنی و استفاده از پارکینگ های مجوز دار ، امکان هرگونه سوء استفاده را از سارقان سلب کنند .

17واحد صنفی متخلف در کلانشهر کرمانشاه پلمپ شد

رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه ، صبح یکشنبه از پلمپ 17 واحد صنفی متخلف در مرکز استان خبر داد.

سرهنگ "شاه محمدی" در تشریح این خبر بیان داشت: طی 48 ساعت گذشته ، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات در راستای انجام وظایف و ماموریت های محوله از تعدادی از مراکز اقامتی و واحدهای صنفی سطح کلانشهر کرمانشاه بازدید کردند.

وی ادامه داد: در این رابطه با دقت نظر ماموران تعداد 17 واحد صنفی متخلف ، به همراه یک واحد گاراژ که تعدادی اموال مسروقه در آن کشف شده بود، پلمپ شد .

رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه خاطر نشان کرد: طی 48 ساعت گذشته ، ماموران پلیس امنیت اخلاقی نیز تعداد قابل توجهی "سی دی" و "دی وی دی" غیر مجاز از نقاط آلوده شهر کرمانشاه کشف و ضبط کردند.

دستگیری 4 سارق و کشف 6 فقره سرقت در گیلانغرب

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه از دستگیری 4 سارق و کشف 6 فقره سرقت توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "یوسف حاتمی" در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهرستان گیلانغرب و ارسال پرونده های مربوطه به پلیس آگاهی شهرستان ، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار تیمی از ماموران مجرب این پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از مدتی کار اطلاعاتی حساب شده و با اطلاعات کسب شده از منابع خبری دریافتند ، سرقتهای مذکور توسط سه مرد با مشخصات معلوم انجام شده است که در این رابطه طی عملیاتی ضربتی متهمان در یک واحد خدماتی (کارواش) شناسایی و دستگیر شدند .

سرهنگ "حاتمی" تصریح کرد : متهمان در تحقیقات بعمل آمده در پلیس آگاهی شهرستان ، به چهار فقره سرقت سیم برق اعتراف کردند که با پیگیری های انجام شده ، کلیه محل های سرقت نیز شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب ، در خاتمه ضمن اشاره به دستگیری مردی 24 ساله حین سرقت یکدستگاه موتور سیکلت توسط ماموران پلیس آگاهی خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات انجام شده از دو فقره سرقت داخل خودرو نیز پرده برداشت.



سارق خانه باغ های کنگاور دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه ، از دستگیری سارق خانه باغ های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علیپور" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه باغ های شهرستان کنگاور و به سرقت رفتن تعدادی وسایل و تجهیزات از اماکن مذکور ، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: سرانجام پس از مدتی کار اطلاعاتی دقیق و حساب شده یک نفر متهم در این رابطه شناسایی و روز گذشته در اقدامی ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ "علیپور" تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده در پلیس آگاهی کنگاور ، از هشت فقره سرقت شامل پنج فقره سرقت خانه باغ ، یک فقره سرقت از گاوداری ، یک فقره سرقت از ساختمان نیمه کاره و یک فقره سرقت ترانس برق پرده برداشت.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور ، در خاتمه ضمن اشاره به شناسایی کلیه مالباختگان افزود : متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.