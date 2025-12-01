  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

سردار معروفی: دشمن به دنبال شکاف میان مردم و حاکمیت است

سردار معروفی: دشمن به دنبال شکاف میان مردم و حاکمیت است

زاهدان - معاون هماهنگ‌کننده بسیج مستضعفین گفت: دشمنان با هدف ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت تلاش می‌کنند انسجام جامعه ایرانی را خدشه‌دار کنند، اما ملت ایران همواره توطئه ها را خنثی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر دوشنبه در همایش ملی اتحاد مقدس با حضور سران طوایف استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی در شهر زاهدان با اشاره به جایگاه تاریخی استان سیستان و بلوچستان گفت: مردم این خطه در طول تاریخ با غیرت، نجابت و مرزداری شناخته شده‌اند و در دفاع مقدس نیز رزمندگان و فرماندهان بسیاری از این دیار حضور داشتند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین، با تأکید بر نقش عشایر و طوایف استان افزود: سیاه‌چادرها و زندگی عشایری همواره کانون صداقت، پاکی و امنیت بوده و بزرگان شیعه و سنی در کنار یکدیگر پشتوانه مردم و حل‌کننده مشکلات آنان بوده‌اند.

بسیج؛ فرهنگ و اندیشه‌ایست که امنیت ملت ایران را تضمین می‌کند

معروفی بسیج را «معجزه انقلاب اسلامی» دانست و گفت: بسیج یک سازمان نیست، بلکه فرهنگ و اندیشه‌ای است که امنیت ملت ایران را تضمین می‌کند. بسیجیان فدای ملت بزرگ ایران، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه هستند و در حوادث طبیعی و امنیتی بدون توجه به قومیت و مذهب در خدمت مردم قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به نقش ملت ایران در صحنه‌های مختلف تاریخ معاصر، از جمله دفاع مقدس، حوادث سال‌های ۸۸، ۹ دی، و جنگ ترکیبی سال‌های اخیر، تصریح کرد: ملت ایران با ایمان قلبی، وحدت نیروهای مسلح، حضور بسیج مردمی و پیروی از ولایت فقیه همه توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است.

وحدت مقدس و اتحاد ملی؛ راه مقابله با دشمنان ایران است

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین دشمنان ملت ایران را رژیم صهیونیستی و آمریکا معرفی کرد و راه مقابله با آنان را «وحدت مقدس و اتحاد ملی» دانست.

سردار معروفی تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و تحریک اختلافات قومی و قبیله‌ای در نقاط مختلف کشور است، اما ملت ایران با هوشمندی و اطاعت از رهبری اجازه تحقق این نقشه‌ها را به دشمن نداده است.

کد خبر 6674613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها