سردار معروفی: دشمن به دنبال شکاف میان مردم و حاکمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر دوشنبه در همایش ملی اتحاد مقدس با حضور سران طوایف استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی در شهر زاهدان با اشاره به جایگاه تاریخی استان سیستان و بلوچستان گفت: مردم این خطه در طول تاریخ با غیرت، نجابت و مرزداری شناخته شده‌اند و در دفاع مقدس نیز رزمندگان و فرماندهان بسیاری از این دیار حضور داشتند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین، با تأکید بر نقش عشایر و طوایف استان افزود: سیاه‌چادرها و زندگی عشایری همواره کانون صداقت، پاکی و امنیت بوده و بزرگان شیعه و سنی در کنار یکدیگر پشتوانه مردم و حل‌کننده مشکلات آنان بوده‌اند.

بسیج؛ فرهنگ و اندیشه‌ایست که امنیت ملت ایران را تضمین می‌کند

معروفی بسیج را «معجزه انقلاب اسلامی» دانست و گفت: بسیج یک سازمان نیست، بلکه فرهنگ و اندیشه‌ای است که امنیت ملت ایران را تضمین می‌کند. بسیجیان فدای ملت بزرگ ایران، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه هستند و در حوادث طبیعی و امنیتی بدون توجه به قومیت و مذهب در خدمت مردم قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به نقش ملت ایران در صحنه‌های مختلف تاریخ معاصر، از جمله دفاع مقدس، حوادث سال‌های ۸۸، ۹ دی، و جنگ ترکیبی سال‌های اخیر، تصریح کرد: ملت ایران با ایمان قلبی، وحدت نیروهای مسلح، حضور بسیج مردمی و پیروی از ولایت فقیه همه توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است.

وحدت مقدس و اتحاد ملی؛ راه مقابله با دشمنان ایران است

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین دشمنان ملت ایران را رژیم صهیونیستی و آمریکا معرفی کرد و راه مقابله با آنان را «وحدت مقدس و اتحاد ملی» دانست.

سردار معروفی تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و تحریک اختلافات قومی و قبیله‌ای در نقاط مختلف کشور است، اما ملت ایران با هوشمندی و اطاعت از رهبری اجازه تحقق این نقشه‌ها را به دشمن نداده است.