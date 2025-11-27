سردار معروفی: راهیان نور مانع فراموشی و تحریف دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم رویداد ملی راهیان نور کارگزاران به میزبانی استان خوزستان در یادمان شهدای هویزه، اهمیت این حرکت فرهنگی و معنوی را مورد تأکید قرار داد.
وی با درود بر ارواح مطهر شهیدان و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: حوادث بزرگ تاریخی دو تهدید جدی دارند؛ یکی فراموشی و دیگری تحریف. راهیان نور مأموریت دارد از فراموشی و تحریف دفاع مقدس جلوگیری کند و اهمیت آن کاملاً روشن است.
سردار معروفی با اشاره به نقش ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزود: اقدامات ملت بزرگ ایران در آن جنگ هشتساله هنوز بهطور کامل برای نسلهای جدید بازگو نشده است. راهیان نور فرصتی مقدس است تا این حقایق منتقل شود.
وی تأکید کرد: امروز بیش از هر روزی نیازمند گفتمان مقاومت، جهاد و شهادت هستیم. این گفتمان برگرفته از اهلبیت (ع) است و مصونیت کشور ما را تضمین میکند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نقش کارمندان و مدیران در این رویداد گفت: کارمندان و مسئولان ادارات کشور با حضور در یادمانهای دفاع مقدس بهعنوان سفیران فرهنگی عمل میکنند و این روحیه مقاومت و ایستادگی را به محیطهای اداری منتقل میسازند. این امر باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی ادارات در سطح کشور نهادینه شود.
