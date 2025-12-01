  1. جامعه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران برگزار شد

کمیسیون ماده پنج تهران در جلسه امروز خود به بررسی پرونده‌های شهرسازی پایتخت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، نصراله آبادیان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نمایندگان پنج دستگاه دولتی از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، میراث‌فرهنگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شد.

در این جلسه، مجموعه‌ای از پرونده‌های شهرسازی و طرح‌های شهری بر اساس ضوابط مصوب و گزارش‌های کارشناسی دستگاه‌های ذی‌مدخل، مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون ضمن ارائه دیدگاه‌های تخصصی، آثار کالبدی، زیست‌محیطی، ترافیکی و حقوقی، هر یک از پرونده‌ها را ارزیابی و راهکارهای اصلاحی و تکمیلی لازم را نیز مطرح کردند.

مصوبات نهایی این کمیسیون در سامانه «شفاف» منتشر خواهد شد تا جزئیات برای عموم ذی‌نفعان، کارشناسان و شهروندان قابل دسترس باشد.

