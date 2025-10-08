به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده سه شنبه شب در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان سیریک گفت: براساس دستورات استاندار هرمزگان و با توجه به این که استان هرمزگان یک استان مخاطره خیز است، موظف به برگزاری مانور صفر در هر شرایطی بر اساس دستورالعمل ها هستیم تا میزان آمادگی اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان ها را بسنجیم.

حسن زاده افزود: از همه مدیران درخواست دارم قانون مدیریت بحران کشور را چندین بار مطالعه کنند. همچنین اسناد استانی تدوین و ابلاغ شده از سوی اداره کل مدیریت بحران استان را در حوزه فعالیت خود اجرا نمایند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری درپایان سخنان خود بر برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران و مانورهای عملی در سطح شهرستان برای یادگیری و سنجش آمادگی اعضا تاکید کرد.