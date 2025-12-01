نگاهی به معنای زندگی در قسمت جدید «سپنج»؛ ژن خوب و بد وجود دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، «سپنج» با اجرای علی درستکار در چهل و چهارمین قسمت خود، میزبان محمدرضا نوری دلویی متخصص ژنتیک و مؤسس پژوهشگاه ملیمهندسی ژنتیک و زیستفناوری در ایران بود. او در این گفتگو از چگونگی گذر از روزمرگیها، معنای عشق و جزئیات تأثیرگذاری ژن در زندگی آدمها صحبت کرد.
نوری دلویی در ابتدا درباره وجود ژن خوب و بد بیان کرد: اگر بخواهم خیلی کوتاه بگویم، چیزی با عنوان ژن خوب یا بد نداریم. به عنوان مثال ما میگوئیم ازدواجهای خویشاوندی بدون مشاوره ژنتیکی صورت نگیرد، خود من در طول این سالها هزاران مورد اینچنینی داشتم که مشکلی پیرامون آن نبود. در این بین اگر احتمال رسیدن ژنهای مغلوب مثل تالاسمی به فرزند بالا باشد، آن وقت میگوییم بهتر است این پیوند صورت نگیرد.
وی افزود: در باب ژنها آنچه در جامعه ما درباره خوب و بد آن مطرح میشود، بیشتر مسئله سیاسی و اقتصادی بوده، مثلاً میگویند فرزند من ژنهای فوقالعادهای را به ارث برده و توانسته به فلان درجه برسد اما از سوی دیگر میبینیم رانتها و بسیاری از اتفاقات دیگر وجود داشته که شخصیت آن فرد را شکل داده است نه اینکه ژن در آن دخیل بوده باشد. ژنها به طور کلی هستههایی هستند که اگر در شرایط محیطی مناسب قرار بگیرند، کارشان را انجام میدهند و دیگر دلیلی ندارد به آنچه که باید تبدیل نشوند. این برای همه آدمها وجود دارد و بسته به شرایط ظهور آن متفاوت میشود.
وی در پاسخ به معنای زندگی و چگونگی رسیدن به آن در انسانها عنوان کرد: زمانی زندگی معنا دارد که شما دنبال آرمانها باشید. این آرمانها بیانتها هستند از جمله حقیقت طلبی، عدالت، آزادی، هنر و در بطن اینها عشق و آزادگی است. انسان اصیل مسیر زندگیاش را برمبنای همین آرمانها تعیین میکند و برای همین من از عشق و اهمیت آن در این مسیر گفتم.
ارزش و قیمت آدمی هم موضوع دیگری بود که این متخصص ژنتیک دربارهاش گفت: قیمت آدمیان به اندازه طلبی است که از بازار جهان دارند. همانطور که گفتهاند هر آنچه در جستن آنی، آنی.
نظر شما