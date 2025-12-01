  1. بین الملل
اعتراض بلاروس به نقض حریم هوایی خود توسط پهپاد لیتوانی

وزارت خارجه بلاروس در بیانیه ای با احضار کاردار ویلنیوس، به نقض حریم هوایی خود توسط پهپاد لیتوانی اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه بلاروس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کاردار لیتوانی به وزارت خارجه بلاروس احضار و اعتراض مینسک در خصوص نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپاد لیتوانی به وی ابراز شده است.

این وزارتخانه با بیان اینکه این پهپاد روز سی ام نوامبر به طور غیرقانونی وارد حریم هوایی بلاروس شده و در محدوده شهر گرودنو سقوط کرده است، تاکید کرد که مینسک نقض حریم هوایی کشورش توسط لیتوانی را اقدامی تحریک آمیز می‌داند و حق اتخاذ هرگونه اقدام لازم برای محافظت از حاکمیت خود را محفوظ می‌داند.

