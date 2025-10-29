به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای ادعا کرد: اقدامات تحریک آمیز بلاروس علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را که غیرقابل قبول است و با اعلامیههای قبلی لوکاشنکو برای بهبود روابط با بروکسل مغایرت دارد، به شدت محکوم میکنیم.
در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا شده است: ورود بالنهای هواشناسی به حریم هوایی لیتوانی از بلاروس که صدها پرواز را مختل کرده و خسارات قابل توجهی به فرودگاههای لیتوانی و هزاران مسافر وارد کرده است، خطر بیثبات کردن یک کشور عضو اتحادیه اروپا و تلاش برای ارعاب شهروندان اروپایی از طریق تهدید مستقیم هوانوردی غیرنظامی را به همراه دارد.
بیانیه اتحادیه اروپا مدعی است: همه این اقدامات باید فوراً متوقف شوند. ما از بلاروس میخواهیم که بدون تأخیر بیشتر اقدامات مؤثری را برای کنترل حریم هوایی، مرز دولتی و قلمرو خود اتخاذ کند و با فعالیتهای جنایی سازمانیافته که از درون آن کشور سرچشمه میگیرند، مبارزه کند. تحریمهایی علیه بلاروس اعمال شده است و اتحادیه اروپا آماده است در صورت ادامه چنین اقداماتی، اقدامات مناسب بیشتری را اتخاذ کند.
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