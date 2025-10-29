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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

اروپا: اقدامات تحریک‌آمیز بلاروس را محکوم می‌کنیم

اروپا: اقدامات تحریک‌آمیز بلاروس را محکوم می‌کنیم

اتحادیه اروپا در بیانیه ای مدعی شد که بلاروس اقدامات تحریک آمیزی علیه بروکسل و کشورهای عضو آن انجام داده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد: اقدامات تحریک آمیز بلاروس علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را که غیرقابل قبول است و با اعلامیه‌های قبلی لوکاشنکو برای بهبود روابط با بروکسل مغایرت دارد، به شدت محکوم می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا شده است: ورود بالن‌های هواشناسی به حریم هوایی لیتوانی از بلاروس که صدها پرواز را مختل کرده و خسارات قابل توجهی به فرودگاه‌های لیتوانی و هزاران مسافر وارد کرده است، خطر بی‌ثبات کردن یک کشور عضو اتحادیه اروپا و تلاش برای ارعاب شهروندان اروپایی از طریق تهدید مستقیم هوانوردی غیرنظامی را به همراه دارد.

بیانیه اتحادیه اروپا مدعی است: همه این اقدامات باید فوراً متوقف شوند. ما از بلاروس می‌خواهیم که بدون تأخیر بیشتر اقدامات مؤثری را برای کنترل حریم هوایی، مرز دولتی و قلمرو خود اتخاذ کند و با فعالیت‌های جنایی سازمان‌یافته که از درون آن کشور سرچشمه می‌گیرند، مبارزه کند. تحریم‌هایی علیه بلاروس اعمال شده است و اتحادیه اروپا آماده است در صورت ادامه چنین اقداماتی، اقدامات مناسب بیشتری را اتخاذ کند.

کد مطلب 6638931

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
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      پاسخ
      تروییکای اروپایی خود مداوم اقدامات تحریک امیز جهت پوشش ارسال موشک و تجهیزات ضد بشری به اوکراین دارند و بلاروس و هر کشوری که از این مداخلات ابراز ناراحتی کند با انها نیز مخالفت میکنند. امیدوارم پرده این سر و صداها در زورگویی های فرانسه و انگلیس و المان به زودی برکنار شود و عوامل این نوع اقدامات در جهت تهاجمات هژمونی،فرهنگی و ضدارزشهای لیبرالی به جهانیان شناسانده شود.

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