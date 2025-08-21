سقوط پهپاد در مزرعه ذرت در لهستان؛ ورشو پای روسیه را وسط کشید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع لهستان سقوط یک فروند پهپاد منتسب به روسیه در مزرعه‌ای در شرق لهستان را تحریک‌آمیز توصیف کرده است.

به نوشته رویترز، این پهپاد در یک مزرعه ذرت در روستای «اوسینی» واقع در شرق استان «لوبلین» در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری از مرز اوکراین و ۹۰ کیلومتری از مرز بلاروس سقوط کرد و در آتش سوخت.

پس از سقوط یک فروند موشک اوکراینی در روستایی در جنوب لهستان در سال ۲۰۲۲ و کشته شدن دو نفر، ورشو نسبت به ورود اجسام و اشیای پرنده به حریم هوایی خود کاملا هوشیار بوده است.

پاول ورنسکی، سخنگوی وزارت خارجه لهستان به رویترز گفت یافته‌هایی که تاکنون به دست آمده و همچنین به ادعای برخی کارشناسان، این پهپاد در روسیه ساخته می‌شود.

داریوس مالینفسکی، ژنرال لهستانی مدعی شد که این پهپاد با هدف عملیات فریب به پرواز درآمده و با هدف انفجار خودکار طراحی شده و موتور آن چینی است!

ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع لهستان مدعی شد که این حادثه با مواردی که در آن پهپادهای روسی وارد حریم لیتوانی و رومانی شدند، شباهت‌هایی دارد و می‌توان آن را به تلاش‌ها در راستای پایان دادن به جنگ اوکراین، نسبت داد.

وی مدعی شد: یک بار دیگر با اقدامی تحریک‌آمیز از سوی فدراسیون روسیه سر و کار داریم و این بار یک پهپاد روسی است. ما در مقطعی حساس و زمانی که گفتگوها درباره صلح در اوکراین جریان دارد، با این (حادثه) مواجه شده‌ایم!

رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این وزارتخانه اعتراض خود را علیه نقض حریم هوایی ورشو ابراز خواهد کرد اما نامی از خاطی یا متخلفان نبرد!

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دوشنبه هفته جاری در کاخ سفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و گروهی از رهبران اروپایی بود. این دیدار پس از ملاقات وی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا برگزار شد.

پلیس لهستان می‌گوید که قطعات فلزی سوخته و بقایای پلاستیکی در محل حادثه کشف شده و مزرعه ذرت به شعاع حدود هشت تا ۱۰ متر حوالی شیء سقوط‌کرده، طعمه حریق شده است.