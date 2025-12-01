به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: با عنایت به اطلاعات اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفیت هوا در شهرهای قم و قنوات روز دوشنبه ۱۰ آذرماه به‌دلیل افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق PM۲.۵ در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفته و توصیه‌های بهداشتی برای گروه‌های حساس و سایر شهروندان صادر شده‌است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم توصیه کرده‌است که در چنین شرایطی، بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به آسم، سالمندان، کودکان و همچنین زنان باردار باید از انجام فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

در این گزارش تاکید شده‌است: سایر افراد نیز فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز را کاهش دهند و در صورت نیاز به خروج از منزل، از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین شهروندان از حضور در اماکن ورزشی روباز پرهیز کرده و پنجره‌های منازل را بسته نگه دارند.

مراقبت‌های بهداشتی برای کاهش اثرات آلودگی

در همین حال مردم توصیه شده‌است: برای کاهش اثرات آلاینده‌ها، مصرف آب، میوه و سبزی تازه و لبنیات کم‌چرب را افزایش دهند و از مصرف دخانیات خودداری کنند.

در گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم آمده‌است: فروشندگان مواد غذایی نیز باید از عرضه محصولات در فضای باز خودداری کنند.

همچنین با توجه به کاهش دید افقی در برخی ساعات، از رانندگان خواسته شده است با احتیاط بیشتر در سطح شهر تردد کنند.