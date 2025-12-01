مهدی مبینی قهرمان و پیشکسوت ورزش کاشان آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مبینی قهرمان سابق و پیشکسوت بااخلاق ورزش ایران و کاشان که در اثر عارضه قلبی و مغزی در بیمارستان بستری بود، درگذشت.
بنا بر این گزارش برخی از سوابق قهرمانی و سوابق مدیریتی مرحوم ملینی که نشان از عمق تجربه مدیریت و عشق او به ورزش کشور داشت بدین شرح است:
سوابق قهرمانی:
- نایب قهرمانی مسابقات پرش با نیزه بازیهای غرب آسیا
- نفر سوم مسابقات بین المللی دهه مبارک فجر در رشته پرش با نیزه
- عضو تیمهای ملی دوومیدانی جوانان و بزرگسالان ایران سالهای ۷۰ تا ۷۶
- قهرمان و رکورددار سابق پرش با نیزه جوانان و بزرگسالان کشور
سوابق مدیریتی:
سرپرست اسبق اداره تربیت بدنی کاشان
سرپرست فدراسیون گلف ایران
سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران
سرپرست فدراسیون تیراندازی ایران
سرپرست فدراسیون دوومیدانی ایران
دبیر فدراسیون ورزش سهگانه ایران
معاون دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی
رئیس انجمن دوومیدانی کارگران ایران
معاون امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان
دبیر فدراسیون تیراندازی ایران
خبرگزاری مهر این ضایعه دردناک را خدمت خانواده، دوستان، همکاران و جامعه ورزشی کاشان به خصوص ورزشکاران دوومیدانی تسلیت عرض میکند.
