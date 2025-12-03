هدفم درخشش در بازیهای آسیایی است/ از عملکرد این فصل کاملاً رضایت دارم

محمدرضا طیبی ملیپوش پرتاب وزنه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با مرور عملکرد خود در ماههای اخیر و موفقیت در چند رویداد بین المللی اظهار کرد: در این مدت در چند رویداد رسمی شرکت کردم. ابتدا در قهرمانی آسیا در کره جنوبی حاضر شدم که موفق شدم مدال طلا را کسب کنم. پس از آن برای آمادگی بیشتر جهت حضور در رقابتهای جهانی راهی قزاقستان شدم و در آن مسابقات نیز به مدال نقره رسیدم. در مسابقات جهانی ژاپن اگرچه روی سکو نرفتم ولی عملکرد قابل قبولی ارائه دادیم. در نهایت هم فصل را با حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و کسب مدال نقره به پایان رساندم.
وی با اشاره به اینکه از عملکرد کلی خود در این فصل رضایت کامل دارد، افزود: شاید پس از قهرمانی آسیا در کره جنوبی سطح انتظارات از من بالاتر رفته باشد؛ اما اینطور نیست که بگویم روند من نزولی بوده است. هدف اصلی ما همیشه موفقیت در رقابتهای قهرمانی آسیا و سپس بازیهای آسیایی ناگویا بوده و تلاش میکنیم با حداکثر آمادگی در این رویدادها حضور پیدا کنیم.
این ملیپوش دوومیدانی در توضیح دلیل عدم کسب مدال طلا در بازیهای کشورهای اسلامی اظهار کرد: این مسابقات خارج از فصل برگزار شد. رقابتهای دوومیدانی معمولاً نهایتاً تا شهریور یا مهر ادامه دارد و پس از آن ورزشکاران وارد دوره بدنسازی میشوند. اما این بازیها در آبان برپا شد و ما از این فرصت استفاده کردیم تا شرایط خودمان را محک بزنیم. اگر رکوردهای مدالآوران پرتاب وزنه را بررسی کنید میبینید که همه با همین چالش مواجه بودند.
وی عملکرد کاروان اعزامی دوومیدانی ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مجموع تیم نتیجه خوبی گرفت. کسب دو طلای ارزشمند، یک نقره و یک برنز عملکردی مطلوب است و امیدوارم همین روند را در بازیهای آسیایی ناگویا نیز ادامه دهیم.
قهرمان پرتاب وزنه آسیا با انتقاد از میزبانی ریاض در بازیهای کشورهای اسلامی خاطر نشان کرد: شرایط در ریاض کمی سخت بود البته از نظر اسکان و غذا مشکلی نداشتیم ولی محل برگزاری مسابقات دور بود و برای رسیدن به تایم رقابتها حدود یک ساعت و نیم در راه بودیم. مورد دیگر اینکه بازیها ساعت ۹ شب برگزار میشد در حالی شرایط آب و هوایی در آبان این اجازه را میداد که همان روز رقابتها را برگزار کنند از همین جهت کمی اذیت شدیم.
طیبی در پایان درباره احتمال حضورش در بازیهای داخل سالن چین تأکید کرد: برنامهای برای حضور در این مسابقات ندارم. ترجیح میدهم نیمه دوم سال را صرف بدنسازی کنم و چند ماه پیش از بازیهای آسیایی در رویدادهای لازم شرکت کنم. در این مورد با فدراسیون صحبت کردهایم و برنامهریزیها انجام شده است. هدف ما درخشش در ناگویاست و برای تحقق آن نهایت تلاشمان را به کار میگیریم.
