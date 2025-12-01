به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: با توجه به اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در خصوص پایین بودن کیفیت هوا برای گروه‌های حساس و همچنین بیش بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروهای حساس به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار فارس فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس برای روز سه شنبه ۱۱ آذرماه غیرحضوری شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: همچنین بانوان شاغل دارای فرزند محصل و خردسال در دستگاه‌های اجرایی استان اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای با موافقت بالاترین مقام مسئول، به صورت دور کار فعالیت داشته باشند.