  1. استانها
  2. فارس
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

مدارس و دانشگاه‌های فارس فردا سه شنبه ۱۱ آذرماه غیرحضوری شد

مدارس و دانشگاه‌های فارس فردا سه شنبه ۱۱ آذرماه غیرحضوری شد

شیراز- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: با توجه اعلام محیط زیست در خصوص پایین بودن کیفت هوا برای گروه‌های حساس ، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس فردا سه شنبه مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: با توجه به اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در خصوص پایین بودن کیفیت هوا برای گروه‌های حساس و همچنین بیش بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروهای حساس به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار فارس فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس برای روز سه شنبه ۱۱ آذرماه غیرحضوری شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: همچنین بانوان شاغل دارای فرزند محصل و خردسال در دستگاه‌های اجرایی استان اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای با موافقت بالاترین مقام مسئول، به صورت دور کار فعالیت داشته باشند.

کد خبر 6674762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نواز IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      13 9
      پاسخ
      خیلی دانش آموزا با سوادن به هربهانه ای شده تعطیل کنید! آخه هوای شهرهای کوچک که کثیف نیست چرا اونجاها تعطیل شده چقدر بی مسوولیتی
    • طاها IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 3
      پاسخ
      عالی
    • یگانه IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 2
      پاسخ
      کاش چهارشنبه تعطیل میکردید و اشک ذوق بچه هارو میدید
    • جواد IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      هوای شهرستان ها چه ربطی به شیراز دارد، کسانی که تعطیل می کنند می‌دانند چند ساعت آموزشی را خراب می کنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها