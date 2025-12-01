به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، در تشریح مصوبات جلسه فوق‌العاده کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا مبنی بر افزایش آلودگی در سطح استان و همچنین گزارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا و ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری‌، کارگروه تصمیمات محدودکننده‌ای برای سراسر استان اتخاذ کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه، تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاه‌ها در سطح استان از فردا تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

حق‌لطفی همچنین اعلام کرد: کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که فرزند زیر شش سال دارند، به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، تا پایان هفته دورکار خواهند بود.

معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین با هشدار به گروه‌های حساس، تصریح کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی باید در شرایط کنونی به‌طور جدی از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و مراقبت‌های بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

حق‌لطفی معاون استاندار در پایان با بیان اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویت‌های مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه جدی به توصیه‌های بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا و بیماری‌های فصلی همراهی کنند.

این مصوبات از صبح فردا در تمام شهرستان‌های استان قزوین اجرایی می‌شود.