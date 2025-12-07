به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا، عفونت حاد تنفسی و به منظور پیشگیری و کنترل طغیان آن در مراکز آموزشی، به استناد مصوبه ستاد مدیریت بحران فارس و موافقت استاندار و رئیس شورای تأمین استان، فعالیت دانشگاه‌ها، مدارس، بانوان شاغل و کارمندان دارای شرایط خاص و حساس برای از روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه لغایت جمعه ۲۱ آذرماه مجازی و دورکار شد.

وی ادامه داد: کارمندان دارای بیماری خاص و زمینه‏‌ای، مشکلات ریوی، قلبی و مادران باردار به صورت دورکاری به انجام کار می‌پردازند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تصریح کرد: سایر کارمندان می‌بایست ضمن رعایت نکات بهداشتی (دارای پوشش ماسک) در محل کار حضور بهم رسانند.