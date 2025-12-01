امدادرسانی به ۵۵۲ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با تشریح عملکرد این سازمان در ۷۲ ساعت گذشته گفت: در این مدت، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در مجموع در ۲۳۱ مورد حادثه حضور یافته و به ۵۵۲ نفر از حادثهدیدگان خدمات امدادی ارائه کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت مصدومان افزود: از مجموع حادثهدیدگان، ۴۱۰ نفر دچار مصدومیت بودهاند که برای ۱۲۲ نفر از آنها، پس از انجام اقدامات اولیه، اعزام به مراکز درمانی صورت گرفته است. همچنین ۳۸ نفر از مصدومان به صورت سرپایی در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردهاند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره مأموریتهای تخصصی نجات فنی نیز بیان کرد: در این بازه زمانی، ۳۰ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی توسط تیمهای امدادی هلالاحمر انجام شده است.
محمدحسین کبادی با اشاره به اقدامات حمایتی برای آسیبدیدگان حوادث اظهار کرد: در حوزه امدادرسانی حمایتی نیز برای ۱۹ نفر از آسیبدیدگان خدمات ارائه شده که از این تعداد، ۱۰ نفر به صورت اسکان اضطراری ساماندهی و ۹ نفر نیز اقلام اضطراری مورد نیاز خود را دریافت کردهاند.
کبادی درباره بهکارگیری نیروها و ظرفیتهای میدانی جمعیت هلالاحمر در این دوره زمانی بیان داشت: برای پوشش این حوادث در مجموع ۷۴۰ نفر نیروی عملیاتی هلالاحمر در قالب ۲۸۴ تیم عملیاتی متشکل از امدادگران و نجاتگران در سراسر کشور بهکارگیری شدهاند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر در خاتمه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه، در سریعترین زمان ممکن با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند و با ارائه اطلاعات دقیق از محل و نوع حادثه، زمینه تسریع در اعزام و انجام عملیات امدادی را فراهم کنند.
