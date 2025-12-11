سیلاب و کولاک ۱۳ استان را درگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، ضمن ارائه گزارش وضعیت امدادرسانی در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۶۰ هواشناسی، گفت: بارش‌های رگباری در استان‌های زنجان و کردستان موجب وقوع سیلاب، آب‌گرفتگی، گرفتار شدن خودروها در برف و کولاک و کندی تردد در محورهای ارتباطی این مناطق شده است.

وی افزود: تا ساعت ۱۰:۳۰ امروز، ۲۰ آذر ۱۴۰۴، عملیات امدادی هلال‌احمر در ۱۳ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان و همدان در ۵۸ منطقه عملیاتی ادامه دارد.

محمودی با اشاره به حجم بالای آسیب‌دیدگان بیان کرد: در مجموع ۳۲۴۶ نفر در این حوادث آسیب دیده‌اند که ۳۲۲۱ نفر از آنان امدادرسانی شده‌اند. همچنین یک مادر باردار به‌عنوان تنها مصدوم انتقالی، به مرکز درمانی منتقل شده است.

به گفته وی، تاکنون ۷۱۷ نفر اسکان اضطراری یافته و ۱۶ نفر به مناطق امن انتقال داده شده‌اند. امدادگران همچنین ۱۳۲ واحد مسکونی را از آب تخلیه کرده و ۵۷۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف را رهاسازی کرده‌اند. مجموعاً ۱۵۹۳ نفر نیز اقلام غذایی و زیستی دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره توان عملیاتی به‌کار گرفته‌شده اظهار داشت: در این عملیات ۹۳ تیم امدادی با ۸۹ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۳۵ آمبولانس، ۷ خودروی نجات و ۴۷ دستگاه خودروی کمک‌دار فعالیت دارند.

وی همچنین از توزیع گسترده اقلام امدادی خبر داد و گفت: تا این لحظه ۸۸۲ تخته پتو، ۶۱ موکت، ۱۲ چادر، ۳۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۳۲۷ بطری آب معدنی، ۲۵۶ کیلوگرم نایلون و ۲۷ وسیله گرمایشی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است.

بابک محمودی، در خاتمه تأکید کرد عملیات امدادرسانی در مناطق درگیر توسط نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر همچنان ادامه دارد.