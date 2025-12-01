  1. جامعه
ماجرای کمک ۱۰ میلیاردی یک خیر به نیازمندان

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از ۸سالگی پویش نذر خدمت و اجرای آن در ۳۹ شهرستان و ۸۰ روستا با محوریت خدمات آموزشی، معیشتی، سلامت و آبرسانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدجواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، از هشت‌سالگی «پویش نذر خدمت» خبر داد و اعلام کرد: این پویش در سال جاری در ۳۹ شهرستان و ۸۰ روستای متعلق به ۲۱ استان کشور اجرا شده یا به پایان رسیده است.

عزتی با اشاره به چندبعدی‌بودن این پویش گفت: نذر خدمت با چهار محور اصلی آموزش و توانمندسازی، معیشت و کارآفرینی، سلامت و کاروان‌های پزشکی، و همچنین فعالیت‌های زیست‌محیطی و آبرسانی در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها پس از شناسایی نیازهای هر منطقه و با محوریت خیرین آغاز می‌شود و همین حضور خیرین، سایر نهادها و سازمان‌های محلی را نیز پای کار می‌آورد.

رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به اثرگذاری حضور خیرین در مناطق محروم افزود: سال گذشته یکی از خیرین که پیش از سفر اعلام کرده بود توان تأمین ۳ تا ۴ میلیارد تومان برای پروژه دارد، پس از حضور در منطقه و مشاهده شرایط مردم، در همان‌جا تعهد ۱۰ میلیارد تومان دیگر برای سال آینده ارائه کرد تا روند آبرسانی و خدمات‌رسانی تکمیل شود.

عزتی تأکید کرد که این همراهی خیرین بدون هیچ‌گونه چشمداشت انجام می‌شود: این فرد نه اهل آن منطقه بود و نه درخواست یا امتیاز خاصی داشت. تنها خواسته‌اش این بود که سال آینده هم کنار ما باشد و بتواند در ادامه خدمت‌رسانی نقش ایفا کند.

وی افزود: این خیر از استان زنجان بود اما فعالیتش در یکی از استان‌های محروم کشور انجام شد.

