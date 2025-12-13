۱۵ عملیات امدادی در حوادث آخر هفته استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد امدادی این جمعیت در حوادث آخر هفته، اظهار کرد: طی این مدت، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان در مجموع ۱۵ عملیات امداد و نجات را در سطح استان به انجام رساندند.

وی افزود: از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۴ مورد مربوط به حوادث سیل و آب‌گرفتگی در شهرستان‌های دیلم، گناوه، کنگان و دشتستان بوده که در پی آن ۱۴ خانواده دچار آسیب شدند و ۶۰ نفر حادثه‌دیده شناسایی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، ۵۰ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات امدادی دریافت کردند و پنج نفر به دلیل شرایط نامناسب محل سکونت، از اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

ایزدپناه با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده بیان کرد: به منظور تأمین نیازهای اولیه آسیب‌دیدگان، اقلام غذایی میان ۲۸ نفر، اقلام زیستی بین ۳۴ نفر و اقلام بهداشتی در ۱۲ مورد توزیع شد.

وی همچنین با اشاره به سایر حوادث رخ‌داده در استان گفت: طی این بازه زمانی، ۱۰ حادثه جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست که منجر به مصدومیت ۳۰ نفر شد و امدادگران هلال‌احمر اقدامات لازم را در محل حادثه و انتقال مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در پایان با اشاره به دیگر مأموریت‌های امدادی افزود: یک مورد حادثه مفقودی در کوه‌های شهرستان جم نیز گزارش شد که با اعزام تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان، عملیات جست‌وجو به سرعت آغاز و فرد مفقودی پیدا شد.

وی در پایان تأکید کرد: شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به حوادث در سراسر استان است.