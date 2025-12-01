فرماندار سمنان: «دولت» مدافع حقوق معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در با رؤسای انجمن‌ها و مراکز بهزیستی به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت در سالن جلسات فرمانداری با تقدیر از عملکرد مجموعه‌های فعال در حوزه توان‌بخشی و حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار داشت: انجمن‌ها و مراکز حامی معلولان بازوان اجرایی و همراه دولت در این مسیر هستند و بخش مهمی از بار خدمات اجتماعی را به دوش می‌کشند.

وی با تأکید بر تداوم همکاری و ارتباط دوسویه افزود: تعامل باید متوازن باشد؛ نباید تمام امور بر دوش مراکز حمایتی قرار گیرد، دولت وظیفه دارد مدافع حقوق افراد دارای معلولیت باشد و این موضوع از اولویت‌های جدی شهرستان است که از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.

صمیمیان در ادامه به مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان مراکز اشاره کرد و گفت: در بحث معیشت و تأمین اقلام اساسی، بنا بر درخواست ارائه شده، با معاونت مرتبط در اتحادیه کشاورزی تماس گرفته شد و مقرر شد هر میزان سهمیه موردنیاز با هماهنگی معاونت فرمانداری تأمین شود.

وی موضوع سوخت و احتمالی سردی هوا را نیز دغدغه مهم مجموعه‌ها دانست و بیان کرد: در صورت محدودیت گاز، لازم است مراکز از سیستم‌های دوگانه‌سوز بهره‌مند باشند، چنانچه نیاز به گازوئیل وجود داشته باشد، موضوع از طریق سامانه و با پیگیری مستقیم فرمانداری و شرکت نفت دنبال خواهد شد تا مشکل رفع شود.

فرماندار سمنان همچنین از تعیین نماینده ویژه برای پیگیری مستمر مسائل مراکز تا ۱۲ آذرماه خبر داد و توضیح داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته، فرد مشخصی معرفی خواهد شد تا درخواست‌ها و مشکلات مراکز را سریع‌تر منتقل و پیگیری کند.

صمیمیان همچنین آمادگی فرمانداری برای تخصیص زمین ویژه طرح‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت و حمایت از توسعه فعالیت‌ها در حوزه انرژی خورشیدی را اعلام کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی بازده اقتصادی مطلوبی دارد و طبق ارزیابی‌ها، سرمایه اولیه ظرف سه سال قابل بازگشت است.