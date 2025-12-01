به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان با حضور جمعی از مدیران و اعضای مرتبط، در سالن جلسات فرمانداری با بیان اهمیت ایجاد چارچوبهای عملیاتی برای ارتقای نشاط اجتماعی اظهار داشت: محبت، باور، نشاط و امید پایههای این رویکرد هستند و هرچه بیشتر در جامعه نهادینه شوند، خروجی آن تقویت تعاملات اجتماعی و ارتقای سلامت روانی خواهد بود.
وی با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت سمنان در همکاریهای مشترک افزود: آمادهایم این جلسات را بهصورت مستمر برگزار کنیم تا اقدامات اجرایی به شکل منظم، قابل ارزیابی و قابل پیگیری انجام شود.
فرماندار سمنان یکی از مسیرهای تقویت نشاط و حضور اجتماعی را بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی دانست و گفت: در بسیاری از شهرها برنامههای هنری از جمله کنسرتهای فضای باز با استقبال روبهرو میشوند؛ با همراهی شهرداری میتوان این جریان را در سمنان نیز توسعه داد.
صمیمیان همچنین بر استفاده بهتر از امکانات آموزشی برای فعالیتهای ورزشی تأکید کرد و اظهار داشت: ظرفیت مدارس میتواند برای برنامههای ورزشی فعال شود و هماهنگی دستگاهها مسیر اجرای این فعالیتها را روانتر کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تشکیل گروه همیار اجتماعی تأکید کرد و توضیح داد: همانگونه که در حوزههای دیگر افراد در قالب گروههای حمایتی فعالیت میکنند، میتوان برای نخستینبار در سمنان گروه همیار ویژه فعالیتهای اجتماعی ایجاد کرد تا با همراهی روانشناسان و دستگاههای مربوط، برنامههای پیشگیرانه و نشاطآفرین بهصورت اثربخش اجرا شود
