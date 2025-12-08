به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در فرمانداری سمنان از برگزاری آئین گرامیداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان خبر داد و بیان کرد: این مناره میراثی شگرف و ارزشمند است و برنامه گرامی داشت هزارمین سالگرد ساخت این مناره به نوعی نمادین نشان دهنده اهمیت آن است.

وی با بیان اینکه این مراسم نوزدهم آذر ماه برگزار می‌شود افزود: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حضور در این مراسم دعوت شده است

فرماندار سمنان با بیان اینکه این مراسم مهمانان خارجی نیز خواهد داشت گفت: به دنبال دعوت از سفیرهای کشورهای عمان و قطر در این مراسم هستیم.

صمیمیان با بیان اینکه در حاشیه این مراسم کتاب مناره هزار ساله مسجد جامع سمنان رونمایی می‌شود گفت: سخنرانی علمی درباره منار مسجد جامع سمنان با حضور اساتید کشوری از جمله برنامه‌های مراسم خواهند بود

وی با بیان اینکه در این مراسم همچنین هنرمندان برجسته کشوری اجرای برنامه خواهند داشت افزود: اجرای برنامه به زبان سمنانی همچنین موسیقی از جمله دیگر بخش‌هایی است که برای این مراسم تدارک دیده شده است‌.

فرماندار سمنان همچنین از بخش اذان و نورافشانی بر فراز مناره مسجد جامع سمنان خبر داد و گفت: به صورت نمادین تولد این مناره برای هزارمین سال در سمنان جشن گرفته خواهد شد