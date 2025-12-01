  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

فعالیت مدارس در شهرستان‌های بناب، عجب‌شیر، آذرشهر و اسکو غیرحضوری شد

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی گفت: مدارس بناب، عجب‌شیر، آذرشهر و اسکو روز سه شنبه غیرحضوری خواهد بود، اما آموزش در دیگر شهرها از جمله تبریز حضوری است.

مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مصوبات کمیته اضطرار در چند شهرستان استان اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، روز سه شنبه مدارس شهرستان‌های بناب، عجب‌شیر، آذرشهر و اسکو در تمامی مقاطع به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر شاد دایر خواهد بود.

وی افزود: در سایر شهرستان‌ها از جمله تبریز آموزش طبق روال عادی و حضوری ادامه می‌یابد و هیچ تغییری در برنامه مدارس این مناطق اعلام نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین با تأکید بر اینکه فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق روال معمول برقرار است، گفت: تصمیمات کمیته اضطرار بر اساس گزارش‌های مرکز پایش اداره‌کل محیط زیست استان، پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی و همکاری مجموعه دانشگاه تبریز اتخاذ می‌شود تا دقیق‌ترین ارزیابی از شرایط جوی و آلودگی هوا ارائه شود.

فرشی با بیان اینکه احتمال تداوم شرایط موجود در برخی نقاط وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی نیز در برخی شهرستان‌ها به دلیل تداوم آلودگی یا شرایط اضطراری، مدارس غیرحضوری اعلام شود.

فرشی به وضعیت شهرستان اهر نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و بنا به تصمیم فرمانداری اهر، فعالیت مدارس در این شهرستان نیز به صورت غیرحضوری اعلام شده است.

