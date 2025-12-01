مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مصوبات کمیته اضطرار در چند شهرستان استان اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، روز سه شنبه مدارس شهرستان‌های بناب، عجب‌شیر، آذرشهر و اسکو در تمامی مقاطع به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر شاد دایر خواهد بود.

وی افزود: در سایر شهرستان‌ها از جمله تبریز آموزش طبق روال عادی و حضوری ادامه می‌یابد و هیچ تغییری در برنامه مدارس این مناطق اعلام نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین با تأکید بر اینکه فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق روال معمول برقرار است، گفت: تصمیمات کمیته اضطرار بر اساس گزارش‌های مرکز پایش اداره‌کل محیط زیست استان، پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی و همکاری مجموعه دانشگاه تبریز اتخاذ می‌شود تا دقیق‌ترین ارزیابی از شرایط جوی و آلودگی هوا ارائه شود.

فرشی با بیان اینکه احتمال تداوم شرایط موجود در برخی نقاط وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی نیز در برخی شهرستان‌ها به دلیل تداوم آلودگی یا شرایط اضطراری، مدارس غیرحضوری اعلام شود.

فرشی به وضعیت شهرستان اهر نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و بنا به تصمیم فرمانداری اهر، فعالیت مدارس در این شهرستان نیز به صورت غیرحضوری اعلام شده است.