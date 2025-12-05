  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

مدارس تبریز تعطیل نیست

تبریز- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: توجه به داده های هواشناسی مقرر شد فردا شنبه تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز جمعه افزود: با توجه به داده‌های هواشناسی مقرر شد فردا شنبه تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر باشد و فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.

محمدی ادامه داد: همچنین بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.

وی گفت: به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کند.

    • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      27 5
      پاسخ
      هوا آلودست آخه برا بچه های پیش دبستانی
    • جلیل شه وقار امند US ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      22 2
      پاسخ
      هوا خرابه به ولله تعطیل کنین یعنی چه این حق دانش اموزارو‌نخورین
    • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      پس کی تبریز تعطیل میشه چرا با جون بچه های ما بازی میکنید چرا به فکر مردم نیستید همین مردم هستن که آینده کشور میسازن و کشور پایدار میمونه

