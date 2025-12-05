مدارس تبریز تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز جمعه افزود: با توجه به دادههای هواشناسی مقرر شد فردا شنبه تمام مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر باشد و فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
محمدی ادامه داد: همچنین بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.
وی گفت: به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کند.
