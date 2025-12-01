به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌بخش اداوی در دیدار با فرماندار سلسله از اجرای طرح «هم‌نوا» خبر داد و اظهار داشت: درحالی‌که بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بحران جدی تبدیل شده و بسیاری از دارندگان مدرک ارشد و دکتری از اشتغال در کارگاه‌های تولیدی و مشاغل مهارتی سرباز می‌زنند، با آموزش هم‌زمان مهارت به قشر تحصیل‌کرده، دیگر هیچ دانش‌آموز و دانشجوی ماهری بیکار نخواهد ماند.

وی گفت: امروز هرکسی که مهارت‌آموزی را پیشه کند و برای آینده شغلی خود به کسب مهارت بپردازد، در آینده هیچ دغدغه‌ای برای امرارمعاش، خانه و امکانات دیگر نخواهد داشت.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان، افزود: متأسفانه ما می‌رویم مدرک دانشگاهی می‌گیریم؛ ولی از اینکه در یک کارگاه جوشکاری یا صافکاری کار کنیم خجالت می‌کشیم. جامعه و دولت به این نتیجه رسیده که باید کاری کرد تا قشر تحصیل‌کرده بیکار را به‌گونه‌ای جذب بازار کار مهارت‌محور کنیم.

اداوی، طرح «هم‌نوا» را به‌عنوان راهبرد اصلی سازمان فنی و حرفه‌ای برای رفع این مشکل معرفی کرد و گفت: در طرح مکمل مهارت‌آموزی «هم‌نوا»، دانش‌آموزان پایه دهم تا دوازدهم به‌صورت هم‌زمان با تحصیل در مدرسه، در یکی از ۳۲۰ رشته مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مراکز ثابت یا آموزشگاه‌های آزاد ثبت‌نام می‌کنند و پس از گذراندن دوره‌های عملی و نظری، موفق به دریافت گواهینامه معتبر بین‌المللی مهارت می‌شوند.

وی تأکید کرد: این طرح از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در لرستان به‌صورت پایلوت آغاز شده و تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در رشته‌های جوشکاری، برق صنعتی، تعمیر خودرو، برنامه‌نویسی، طراحی دوخت و ده‌ها رشته پر تقاضای بازار کار ثبت‌نام کرده‌اند، دانش‌آموزان بدون پرداخت هزینه و حتی با دریافت کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب و بیمه، مهارت را کنار درس‌های نظری می‌آموزند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان، اظهار امیدواری کرد که گسترش طرح «هم‌نوا» در تمام استان‌ها، ضمن کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در آینده، فرهنگ کار با دست شرافتمندانه است را در نسل جدید تقویت کند.