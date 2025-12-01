  1. سیاست
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن توضیح جزئیات جلسه این کمیسیون با فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: در اوج آمادگی نظامی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: امروز دوشنبه دهم آذرماه ۱۴۰۴، اعضای این کمیسیون با سردار سرلشکر عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ع) و جمعی از فرماندهان و مسئولان این قرارگاه، نشست مشترکی برگزار کردند.

به گفته رضایی، در این جلسه سرلشکر عبداللهی گزارشی از آمادگی‌های رزمی و توان نیروهای مسلح ارائه کرد و همچنین به اقدامات نیروهای مسلح در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در دوران «جنگ ۱۲ روزه» و ضرباتی که به رژیم صهیونیستی وارد شد، پرداخت؛ وی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در این جنگ خسارت‌های زیادی متحمل شد و قدرت بازدارندگی آن آسیب جدی دید.

رضایی گفت: سرلشکر عبداللهی اعلام کرد که در صورت هرگونه تعرض علیه کشور، پاسخ جمهوری اسلامی ایران قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

وی افزود: فرمانده قرارگاه همچنین با اشاره به آمادگی‌های رزمی نیروهای مسلح، تأکید کرد که توان و آمادگی امروز نیروهای مسلح نسبت به گذشته به‌مراتب بهتر و بیشتر است و جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هر گونه تجاوز، آمادگی وارد کردن ضربات محکم را دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون نیز در این نشست دیدگاه‌های خود را بیان کرده و ضمن قدردانی از ایثار و قدرت‌نمایی نیروهای مسلح در دوران جنگ ۱۲ روزه و نقش آن‌ها در تأمین امنیت ملی، بر حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح تأکید کردند.

رضایی با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، تأکید کرد که انتظار می‌رود نیروهای مسلح در دفاع از کشور در برابر تهدیدات پیش‌دستانه و بازدارنده عمل کنند و به شرارت‌های دشمن پاسخی سخت و عبرت‌آموز بدهند.

وی ادامه داد: آنچه امروز در جلسه کمیسیون مطرح شد، نشان می‌دهد که اقتدار و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هرگونه تجاوزی، نسبت به گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. قدرت دفاعی و تهاجمی کشور بیشتر، بهتر و دقیق‌تر است. توان دفاعی کشور هم از نظر کمی و هم کیفی طی این مدت پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده و اشراف نیروهای مسلح بر تحرکات دشمن بسیار بالا است. قطعاً هرگونه شرارت و شیطنت از سوی دشمنان ملت ایران با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

رضایی تأکید کرد: در حوزه منابع انسانی در ارتش و سپاه و همچنین در حوزه تجهیزات، وضعیت کشور نسبت به گذشته بسیار بهتر و قوی‌تر است. امروز آماده هر رویارویی هستیم. حقیقتاً توان دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور را داریم و در اوج آمادگی برای دفاع از کشور هستیم.

