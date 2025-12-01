  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

اخذ آخرین پیشنهادات در نشست کارگروه لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس گفت: در نشست کارگروه، آخرین پیشنهادات دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس در خصوص موضوع اتباع اخذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی محمودی در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۰ آذر ماه) کارگروه کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: در این نشست که با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون مشترک و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل شد، موارد ارجاعی از کمیسیون مشترک به کارگروه، مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست، آخرین پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در رابطه با این لایحه و موضوعات بررسی شده اخذ شد و نمایندگان نقطه نظرات خود را در رابطه با لایحه و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ارائه کردند.

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۹ تیر ماه با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

از این رو کمسیون مشترکی با ۲۳ عضو از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، اجتماعی و قضایی و حقوقی تشکیل و اعضا و هیئت رئیسه این کمیسیون نیز انتخاب شدند.

کد خبر 6674388
زهرا علیدادی

