به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار دوشنبه شب مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر با اشاره به رشد پویای جمعیت و مهاجرپذیری بالا در این شهرستان صنعتی، بر لزوم ارتقای ظرفیت‌ها و تجهیز اداره ثبت‌احوال عسلویه برای ارائه خدمات سریع‌تر و کاهش مراجعه حضوری شهروندان تأکید کرد.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر نیز، برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل فرآیندهای هویتی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان را تشریح کرد.

در این نشست که با محوریت بررسی راه‌کارهای بهبود خدمات هویتی و توسعه زیرساخت‌های ثبت‌احوال برگزار شد، طرفین به تبادل نظر پرداختند.

در پایان مقرر شد، با توجه به نیازهای خاص منطقه، طرح‌های ویژه‌ای شامل ارتقای تجهیزات، افزایش نیروی انسانی متخصص و به‌روزرسانی سامانه‌ها جهت سرعت‌بخشی به صدور مدارک هویتی و توسعه خدمات غیرحضوری در عسلویه پیگیری و اجرایی گردد.