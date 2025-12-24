فرماندار دیلم: ثبت احوال نقش کلیدی در تثبیت هویت و سلامت انتخابات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در نشست با حیدر عمرانی مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، ضمن تبریک فرا رسیدن سوم دی‌ماه، روز ثبت احوال، از خدمات و اقدامات مؤثر این مجموعه در مسیر خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم تقدیر کرد.

فرماندار دیلم با اشاره به جایگاه حساس و راهبردی ثبت احوال اظهار کرد: ثبت احوال به‌عنوان یکی از نهادهای زیربنایی کشور، نقشی کلیدی در تثبیت هویت افراد، برنامه‌ریزی‌های کلان و برگزاری سالم، دقیق و قانونمند انتخابات ایفا می‌کند و صحت اطلاعات هویتی، پشتوانه‌ای مهم برای صیانت از آرای مردم است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول و هوشمندسازی ثبت احوال قابل تقدیر است، افزود: هوشمندسازی خدمات، برون‌سپاری مناسب و بهره‌گیری از فرآیندهای الکترونیک، موجب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات هویتی و افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.

کاظمی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارائه مجدد خدمات ثبت احوال در بخش امام حسن تصریح کرد: ارائه مجدد این خدمات نقش مهمی در تسهیل امور هویتی شهروندان این بخش دارد و موجب کاهش مراجعات مردم به مرکز شهرستان، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ارتقای سطح دسترسی مردم به خدمات خواهد شد.

در پایان این نشست، بر تعامل و همکاری مستمر میان فرمانداری شهرستان دیلم و اداره‌کل ثبت احوال استان بوشهر در راستای ارتقای کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع تأکید شد.