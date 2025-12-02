  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

شهریاری: هزینه‌های درمان به شدت افزایش یافته است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به تشدید هزینه‌های درمان که باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، بزرگ‌ترین چالش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال آینده را مشکلات تأمین ارز دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی دانست و گفت: تغییر نرخ ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه درمان و محدودیت دسترسی مردم به خدمات پزشکی شده و به دلیل اینکه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ در بسیاری از موارد حتی در تجهیزات مصرفی پزشکی جاری نشده است.

وی افزود: هزینه‌های درمان به شدت افزایش یافته است؛ تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مانند سی‌تی‌اسکن و آنژیوگرافی اگر با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری شود، بخش خصوصی و دولتی توان خرید ندارند و مردم مجبورند هزینه زیادی از جیب خود پرداخت کنند یا به دلیل هزینه‌های بالا از درمان صرف نظر کنند و این مسائل را به رئیس جمهور و رئیس مجلس منتقل کردیم و انتظار می‌رود راهکار اساسی برای رفع آنها در بودجه ۱۴۰۵ دیده شود.

شهریاری یادآور شد: پرداخت ناکافی به پرستاران و دستیاران پزشکی باعث کاهش داوطلبان در رشته‌های تخصصی و کاهش کیفیت خدمات شده است و اگر منابع مالی کافی و رضایتمندی کادر درمان تأمین نشود، سلامت کشور و آینده پزشکی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: آمریکا، کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و حوزه خلیج فارس برای پزشکان و پرستاران ما فرش قرمز پهن کرده اند و اگر ما برای رفع مشکلات آنها چاره اندیشی نکنیم، بی شک با مشکلات زیادی در حوزه سلامت موجه خواهیم شد.

