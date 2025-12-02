به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، بزرگترین چالش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال آینده را مشکلات تأمین ارز دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی دانست و گفت: تغییر نرخ ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه درمان و محدودیت دسترسی مردم به خدمات پزشکی شده و به دلیل اینکه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ در بسیاری از موارد حتی در تجهیزات مصرفی پزشکی جاری نشده است.
وی افزود: هزینههای درمان به شدت افزایش یافته است؛ تجهیزات پزشکی سرمایهای مانند سیتیاسکن و آنژیوگرافی اگر با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری شود، بخش خصوصی و دولتی توان خرید ندارند و مردم مجبورند هزینه زیادی از جیب خود پرداخت کنند یا به دلیل هزینههای بالا از درمان صرف نظر کنند و این مسائل را به رئیس جمهور و رئیس مجلس منتقل کردیم و انتظار میرود راهکار اساسی برای رفع آنها در بودجه ۱۴۰۵ دیده شود.
شهریاری یادآور شد: پرداخت ناکافی به پرستاران و دستیاران پزشکی باعث کاهش داوطلبان در رشتههای تخصصی و کاهش کیفیت خدمات شده است و اگر منابع مالی کافی و رضایتمندی کادر درمان تأمین نشود، سلامت کشور و آینده پزشکی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: آمریکا، کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و حوزه خلیج فارس برای پزشکان و پرستاران ما فرش قرمز پهن کرده اند و اگر ما برای رفع مشکلات آنها چاره اندیشی نکنیم، بی شک با مشکلات زیادی در حوزه سلامت موجه خواهیم شد.
