خبرگزاری مهر - گروه استانها: برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی در سیستان و بلوچستان، به مثابه فرصتی ارزشمند برای جوانان دغدغهمند این خطه است. این رویدادها بستری فراهم میکنند تا نوجوانان و جوانان بتوانند استعدادهای خود را در رشتههای گوناگون هنری شکوفا سازند و از طریق زبان هنر، به مسائل اجتماعی و فرهنگی پیرامون خود بپردازند.
در شرایطی که این استان با چالشهای متعددی روبهروست، هنر میتواند به عنوان ابزاری برای امیدآفرینی، هویتسازی و تقویت روحیه جمعی عمل کند. حضور در چنین برنامههایی علاوه بر ارتقای مهارتهای فردی، زمینهساز کار گروهی، مسئولیتپذیری و آشنایی با فناوریهای نوین میشود. از سوی دیگر، این رویدادها جوانان را به شبکهای از همنسلان خلاق و متعهد پیوند میزند و آنان را برای ایفای نقش فعالتر در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان آماده میسازد.
رویداد هنری «نقش طوفان» با حضور پرشور ۷۰ هنرمند نوجوان و دانشآموز در منطقه سیستان آغاز شد. این رویداد تنها دو هفته پس از انتشار فراخوان رسمی به مدت سه روز در منطقه سیستان برگزار شد و اکنون وارد مرحله داوری آثار شده است که با استقبال گسترده نسل جوان همراه شد؛ نسلی که با انگیزه و خلاقیت خود توانستند جلوهای تازه از هنر متعهد و اجتماعی را به نمایش بگذارند.
صفر تا صد رویداد نقش طوفان را جوانان انجام دادند
مصطفی سیاسر مدیر حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پس از اعلام فراخوان، حدود ۷۰ هنرجوی دانشآموز که تجربه تولید آثار در رشتههایی چون آبرنگ، اکریلیک، نقاشی روی بوم، مدادرنگی، پاستل و سیاهقلم داشتند، ثبتنام کرده و نمونه آثار خود را ارسال کردند. در ادامه، جلسه توجیهی برگزار شد و قوانین، معیارهای داوری و نحوه ارزیابی آثار برای شرکتکنندگان تشریح شد. نیمی از امتیاز بر اساس ایده و مفهوم اثر و نیم دیگر بر پایه مهارتهای هنری و توانایی اجرای ایده اختصاص یافت.
وی افزود: در مراحل بعدی، ۲۶ ایده برگزیده به مرحله نهایی راه یافتند و قرار است پس از بررسیهای تخصصی، آثار برتر انتخاب و به دبیرخانه رویداد ملی «نقش طوفان» ارسال شود. نکته مهم این است که صفر تا صد مدیریت این رویداد توسط نوجوانان انجام شد که نشاندهنده ظرفیت عظیم نسل جوان در عرصه هنر است.
قهرمانان جبهه مقاومت و جنگ ۱۲ روزه یکی از محورهای اصلی رویداد است
حمیدرضا طباطبایی مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان در توضیح ابعاد فرهنگی این رویداد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با برگزاری جلسه توجیهی، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از دانشآموزان موکب و ایستگاه صلواتی برپا کردند. همچنین شرکتکنندگان از نمایشگاه تجسمی «یاس کبود» شامل آثاری با موضوع زندگانی حضرت زهرا (س)، پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) بازدید کردند. علاوه بر آن، روایتهای تصویری از جنگ ۱۲ روزه و مجموعهای از آثار مرتبط با قهرمانان جبهه مقاومت ارائه شد تا هنرجویان بیش از پیش با موضوعات اجتماعی و منطقهای آشنا شوند.
وی تأکید کرد: این رویداد نه تنها یک رقابت هنری، بلکه یک تجربه فرهنگی و اجتماعی بود که نوجوانان را با مفاهیم عمیقتر هنر متعهد پیوند داد.
هوش مصنوعی و هنر در هم آمیختند
مرتضی خسروی معاون هنری حوزه هنری سیستان و بلوچستان با اشاره به نوآوریهای این رویداد گفت: منتورهای حاضر در این برنامه علاوه بر حوزههای هنری، در زمینه استفاده و کاربرد هوش مصنوعی نیز به راهنمایی هنرجویان پرداختند. این امر نشان داد که هنر امروز میتواند با فناوریهای نوین پیوند بخورد و مسیر تازهای برای خلاقیت نسل جوان باز کند.
وی افزود: همکاری کانون فرهنگی تربیتی «تربیت» و مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زابل در برگزاری این رویداد، نمونهای از همافزایی نهادهای فرهنگی و آموزشی برای پرورش استعدادهای هنری نوجوانان بود.
خسروی ابراز داشت: رویداد «نقش طوفان» بخشی از برنامههای باشگاه رشد و امید حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان است؛ باشگاهی که با هدف استعدادیابی، رشد و تربیت جوانههای هنر انقلاب در استان راهاندازی شده است. بخش ویژهای از هنرمندان حاضر در این رویداد، پیشتر در «باغ هنر سیستان» رشد کرده بودند و اکنون توانستند در قالبی گستردهتر، تواناییهای خود را به نمایش بگذارند.
این رویداد نشان داد که هنر نوجوانان میتواند بستری برای بازنمایی مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی منطقهای باشد؛ بستری که با خلاقیت، ایمان و نوآوری، آیندهای روشن برای هنر انقلاب در سیستان و بلوچستان رقم خواهد زد.
