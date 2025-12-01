به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام بلوچ‌زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: روز دوازدهم آذرماه مراسم نکوداشتی برای تجلیل از استادان و پیشکسوتان استان که موفق به دریافت درجات عالی هنری شده‌اند، برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه آموزش، اولویت نخست این اداره‌کل در تمام رشته‌های فرهنگی و هنری است، افزود: در کنار برنامه‌ریزی برای دوره‌های پیوسته و مرحله‌ای آموزشی، تقدیر از سرمایه‌های انسانی و هنرمندان بزرگی که سال‌ها در عرصه فرهنگ و هنر استان تلاش کرده‌اند، نیز امری ضروری است.

بلوچ‌زاده با اشاره به این هنرمندان دارای درجه هنری تصریح کرد: این عزیزان و خانواده‌هایشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند و مستمری ماهیانه‌ای نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها پرداخت می‌شود. آئین مورد نظر به‌صورت ویژه از این گروه تجلیل به عمل خواهد آورد.

وی در ادامه، با بیان اینکه از برگزاری برنامه‌های ویترینی پرهیز و بر محتوا و تأثیرگذاری اجتماعی متمرکز شده‌اند، افزود: برنامه‌های آتی، از جمله این آئین نکوداشت، بر اساس دو موضوع ضرورت اجرا و میزان تأثیرگذاری بر اجتماع طراحی و اجرا می‌شوند.