استمرار فعالیت حضوری مدارس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد رفیعیان با تشریح نحوه فعالیت مدارس در پی افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد مدیریت بحران لرستان و باتوجه‌به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه این ستاد تصمیم بر استمرار فعالیت حضوری مدارس گرفته شد.

وی با اشاره شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی دانش‌آموزان از طرف وزارت بهداشت، افزود: مطابق این شیوه‌نامه، اگر در یک کلاس حداقل سه دانش‌آموز دارای علائم بیماری باشند، تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن آموزش با نظر مدیر مدرسه و هماهنگی آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه، فرمانداری و بخشداری انجام می‌شود.

مدیر روابط‌عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، ادامه داد: درصورتی‌که در یک مدرسه دست‌کم سه کلاس دارای آمار ابتلای بالا باشند، یا در شرایطی که بیش از ۲۰ درصد دانش‌آموزان مبتلا شوند، باز هم تصمیم‌گیری درباره تغییر وضعیت آموزش توسط مدیر مدرسه و با هماهنگی آموزش‌وپرورش و فرمانداری یا بخشداری انجام می‌گیرد؛ البته خوشبختانه آمار ابتلای دانش‌آموزان استان لرستان فاصله زیادی با چنین شرایطی دارد.

رفیعیان با تأکید بر رصد مستمر وضعیت مدارس، گفت: هر روز در دو نوبت صبح و عصر، پایش و کنترل وضعیت مدارس توسط آموزش‌وپرورش انجام می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی نیز به‌صورت هم‌زمان آمار مربوط به وضعیت بیماری را رصد می‌کند. در جلسات ستاد مدیریت بحران، آمار آموزش‌وپرورش و دانشگاه علوم پزشکی کنار هم قرار گرفته و بر اساس جمع‌بندی مشترک، تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی با آرزوی سلامتی برای همه مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، اظهار کرد: سلامت دانش‌آموزان اولویت ماست، اما اهمیت آموزش حضوری نیز بسیار بالاست و تلاش می‌کنیم با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، آموزش دانش‌آموزان به قوت خود و باکیفیت و با حفظ سلامت دانش‌آموزان ادامه یابد.