به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در نشست با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به رویکرد حمایتی این نهاد در حوزه مسکن جامعه ایثارگری اظهار کرد: در راستای حمایت عملی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگر، تفاهمنامهای به منظور کمک به تأمین ۳۴۰ واحد مسکن با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمیها منعقد شده است که گامی مهم در جهت تأمین مسکن این قشر معزز به شمار میرود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، همچنین بر آمادگی بنیاد مسکن برای تسریع در فرآیندهای اجرایی، تخصیص منابع و هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط تأکید کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات مؤثر بنیاد مسکن، خواستار تداوم این همکاریها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای کاهش دغدغههای مسکن خانوادههای شهدا و ایثارگران شد.
در این دیدار، راهکارهای توسعه همکاری در حوزه تأمین و بهسازی مسکن جامعه ایثارگری، حمایت از خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواستهای مرتبط با مسکن این عزیزان تأکید شد.
