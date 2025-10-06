  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

استاندار بوشهر: رفع مشکلات ایثارگران با جدیت دنبال شود

بوشهر- استاندار بوشهر بر توجه بیشتر به درمان، مسکن و اشتغال ایثارگران استان بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر لزوم خدمات‌رسانی بهینه به جامعه ایثارگری اظهار کرد: علاوه بر اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، سایر دستگاه‌های اجرایی ذیریط نیز تلاش می‌کنند تا خدمات شایسته‌ای به خانواده‌های معزز شهدا و جامعه ایثارگران ارائه دهند.

استاندار بوشهر، توجه به درمان، مسکن و اشتغال ذی نفعان این مجموعه را از اولویت‌های مدیران استان دانست و خاطرنشان کرد: تکریم خانواده های معزز شهدا و ایثارگران یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی است و لذا در این راستا باید از همه توان و ظرفیت های موجود بهره برده شود.

زارع بر لزوم تقویت ستاد اداره کل بنیاد شهید استان و ادارات شهرستان‌ها تاکید کرد و یادآور شد: صدور مجوز برای بکارگیری نیروی انسانی به منظور تقویت منابع انسانی بنیاد شهید استان ضروری است.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی برای ساخت فیلم سینمایی قهرمان در استان بوشهر اشاره و خواستار تامین مالی برای ساخت باکیفیت این فیلم شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز ضمن تقدیر از اقدامات استاندار بوشهر در ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری، دستورات لازم را برای پیگیری و اجرای مطالبات مطروحه توسط استاندار صادر کرد.

