وضعیت حضور نمایندگان ایران در قرعه کشی جام جهانی؛ قلعه نویی در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در رابطه با آخرین خبر در رابطه با حضور هیئت ایرانی در مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: انشاالله تا فردا حوالی ساعت ۱۴ جمعبندی نهایی در خصوص حضور هیئت ایرانی در مراسم جام جهانی خواهد شد. امیدوار هستیم که هر آنچه که هست، انشاالله جمعه روز خوبی برای فوتبال کشورمان باشد و با شناخت حریفانی که داریم بتوانیم بلافاصله برنامهریزی برای بازیهای تدارکاتی ماه مارس را استارت بزنیم.
او در رابطه با آخرین وضعیت برای بازیهای تدارکاتی تیم ملی گفت: اگر زمان حائز اهمیت را همان چهاردهم آذر در نظر بگیریم و معرفی شدن تیمها و شناخت حریفانمان در مرحله گروهی، بلافاصله مذاکراتی که در حدود یک ماه اخیر که حالت بالقوه داشته، به بالفعل تبدیل میشود و میتواند فرصتهای نهایی را انشاالله برای انجام مذاکرات پایانی فراهم کند. برخی از عزیزان و صاحبنظران بر این باورند که حضور امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در مراسم قرعهکشی میتواند به مذاکرات و ارتباطاتی که آنجا شکل میگیرد کمک کند. مربیان مختلفی هم در این مراسم حضور خواهند داشت و انشاالله بعد از جمعبندی که تا فردا ساعت ۱۴ انجام میشود، میتوانیم از مراسم قرعهکشی به یک جمعبندی نهایی برسیم.
سخنگوی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: تشکر میکنم از رسانه ملی، سازمان صداوسیما، شبکههای مختلف رادیو و تلویزیون، خبرگزاریها و مطبوعات که در این مدت حمایت بسیار جامع و کاملی از فوتبال کشور و تیم ملی داشتهاند. جلسات متعددی در ماههای اخیر با ریاست شورای هماهنگی ورزش سازمان برگزار شد و این جلسات ادامه داشته است. دوستان عزیزم از بخشهای مختلف سیاسی حضور داشتند؛ شبکه ورزش، رادیو ورزش، شبکه یک و سایر عزیزان هم حضور داشتند. فردا هم یک جلسه با حضور ریاست سازمان صدا و سیما برگزار خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی روز جمعه ۷ آذر در ارتباط تلفنی با یکی از برنامههای تلویزیونی خبر داده بود که هیئت ایرانی در مراسم قرعه کشی جام جهانی شرکت نخواهد کرد و حالا امشب حرف خود را تغییر داد.
براساس اطلاعات خبرنگار مهر، مشکل امیر قلعه نویی برای حضور در قرعه کشی جام جهانی حل شده و او به همراه یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال راهی آمریکا خواهد شد.
