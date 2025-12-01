فیفا باید قدرتش را نشان دهد/ ندادن ویزا به هیئت ایرانی سیاسی کاری است

حسن خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل عملکرد اخیر این تیم در دو بازی قبلی مقابل استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین که اوسمار ویه‌را هدایت آن را بر عهده داشت، از اهمیت کسب پیروزی در این دیدارها یاد کرد.

او همچنین سنجش عیار پرسپولیس را نوع بازی این تیم مقابل استقلال و تراکتور توصیف کرد. خانمحمدی درباره سیاسی کاری صورت گرفته از سوی آمریکا در صدور روادید برای هیئت ایرانی جهت حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز اظهارنظر کرد.

روند پرسپولیس خوب است ولی...

خانمحمدی روند سرخپوشان را رو به جلو توصیف کرد و گفت: پرسپولیس رو به پیشرفت قدم برداشته است. مهم‌ترین موضوع در دو بازی اخیر کسب امتیاز بود که خوشبختانه هر دو مسابقه با برد و تحت هدایت اوسمار ویه‌را به پایان رسید.

اهمیت برد در هفته‌های ابتدایی کار سرمربی جدید

خانمحمدی معتقد است در هفته‌هایی که یک سرمربی تازه وارد کار می‌شود، نتیجه‌گیری بیش از هر چیز اهمیت دارد. پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در شروع کار یک مربی، بردن است. پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین در انتقال توپ به فاز حمله مشکل داشت اما به نظر من مدیریت تاکتیکی خوبی صورت گرفت تا تیم با توجه به فشار میزبان، سه امتیاز را حفظ کند.

احیای خط حمله با بازگشت عمری و درخشش ارونوف

پیشکسوت پرسپولیس به تغییرات مثبت در خط هجومی تیم اشاره کرد و گفت: خط حمله پرسپولیس با بازگشت محمد عمری و افزایش بازدهی اوستون ارونوف شکل بهتری پیدا کرده است. این دو نفر در کنار علی علیپور می‌توانند کاملاً مؤثر باشند و حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. علیپور مقابل شمس آذر گل نزد اما شیوه بازی او کاملاً به درد هر سرمربی بادانشی می‌خورد.

آزمون‌های واقعی اوسمار ویه‌را: استقلال و تراکتور

کارشناس فوتبال ایران برای سنجش عیار فنی اوسمار ویه را عنوان کرد: آزمون واقعی اوسمار ویه‌را بازی با استقلال و تراکتور است. باید دید این دیدارها چطور پیش می‌روند. با توجه به سبک تهاجمی هر دو تیم سرخابی، احتمالاً روز جمعه یکی از زیباترین دربی‌ها را شاهد خواهیم بود. تنها حیف این است که در ورزشگاه آزادی برگزار نمی‌شود.

سیاسی‌کاری آمریکا نیاز به برخورد قاطع فیفا دارد

خانمحمدی در بخش پایانی صحبت‌هایش به موضوع عدم صدور ویزای هیئت ایرانی برای سفر به آمریکا جهت حضور در قرعه‌کشی اشاره کرد و گفت: آمریکا در زمینه صدور ویزا برای فوتبالی‌ها سیاسی‌کاری می‌کند. در حرف می‌گویند ورزش از سیاست جداست، اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم. ندادن ویزا به هیأت ایرانی کاملاً سیاسی است. ای کاش فیفا قدرت واقعی خودش را نشان می‌داد و ثابت می‌کرد سیاست باید از فوتبال جدا باشد.