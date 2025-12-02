به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گویا، با اشاره به تحولات جهانی در کنترل عفونت HIV طی چهار دهه اخیر، گفت: از زمان شناسایی عامل بیماری، برنامه‌های پیشگیری و درمان HIV در جهان پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و بسیاری از کشورها توانسته‌اند موارد ابتلای جدید را به حداقل برسانند. امروز افرادی که تحت درمان صحیح قرار می‌گیرند می‌توانند زندگی طولانی و تقریباً طبیعی داشته باشند.

رئیس اسبق مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با بیان اینکه موفقیت کشورها یکسان نبوده است، وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا را نامطلوب توصیف کرد و افزود: در منطقه ما نه تنها پیشرفت کافی حاصل نشده، بلکه روند کنترل HIV در برخی نقاط با پس‌رفت همراه بوده و میزان ابتلاء رو به افزایش است.

وی، ضعف بیماریابی فعال را مهم‌ترین چالش ایران دانست و افزود: در کشور تعداد زیادی از مبتلایان شناسایی نشده‌اند و همین موضوع باعث تداوم چرخه انتقال می‌شود. این افراد از بیماری خود بی‌خبرند، رفتارهای پرخطر جنسی یا مصرف مواد مخدر تزریقی دارند و ممکن است دیگران را ناخواسته مبتلا کنند.

این متخصص بیماری‌های عفونی تأکید کرد: تجربه جهانی نشان داده بیماریابی باید محور اصلی برنامه‌های کنترل HIV باشد.

وی گفت: افرادی که رفتار پرخطر دارند یا زندگی آشفته اجتماعی و بهداشتی دارند، معمولاً به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند؛ بنابراین لازم است غربالگری فعال و هدفمند در جمعیت‌های در معرض خطر انجام شود.

گویا همچنین خواستار بازنگری جامع در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت شد و افزود: برنامه آینده کنترل HIV که قرار است به زودی تدوین شود، باید با دقت بیشتری طراحی شود تا هم مبتلایان شناسایی شوند و هم خانواده‌ها و افراد در معرض خطر تحت مراقبت قرار گیرند.