مشکل اصلی شناسایی بیماران HIV

پیام طبرسی، متخصص عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به روند درمان مبتلایان در کشور گفت: مشکل ما در ایران درمان نیست؛ خوشبختانه درمان بیماران بهصورت منظم انجام میشود، پاسخ درمان مناسب است و دارو نیز بهصورت رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
مشکل اصلی؛ دشواری در بیماریابی و شناسایی بیماران
وی افزود: چالش مهم امروز ما شناسایی مبتلایان است، برخی از افرادی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، کمتر برای تست و بررسی مراجعه میکنند و همین مسئله بیماریابی را دشوار میسازد و تا زمانی که این گروهها برای آزمایش مراجعه نکنند، نمیتوان ابتلاء را بهموقع شناسایی و از انتقال بیشتر جلوگیری کرد.
ضرورت دسترسی بهتر به گروههای پرخطر
طبرسی توضیح داد: اگر بتوانیم دسترسی و ارتباط مؤثرتری با افراد دارای رفتارهای پرخطر برقرار کنیم، شناسایی مبتلایان و کنترل زنجیره انتقال با سرعت بسیار بیشتری انجام میشود و هر میزان شناسایی زودتر انجام شود، درمان نیز زودتر آغاز خواهد شد و این به نفع فرد، جامعه و نظام سلامت است.
درمان مؤثر و رایگان ادامه دارد
این متخصص عفونی با بیان اینکه درمان بیماران فعال و در دسترس است، افزود: مدیریت درمان در کشور با کیفیت مطلوب انجام میشود و پاسخ درمانی بیماران رضایتبخش است؛ مهمترین حلقهای که باید تقویت شود، همین مرحله تشخیص ابتدایی و مراجعه افراد در معرض خطر برای انجام تست است.
به گفته طبرسی؛ اگر بتوانیم بیماریابی را تقویت کنیم و افراد در معرض خطر را بهموقع شناسایی کنیم، روند کنترل بیماری سریعتر و مؤثرتر خواهد بود؛ درمان آماده است، اما تشخیص باید زودتر اتفاق بیفتد.
